Трихолог объяснила, как использовать средства для роста волос, чтобы не облысеть

Средства от выпадения волос и для их роста, которые содержат вещество миноксидил, нельзя использовать без назначения врача. Как предупредила в беседе с NEWS.ru трихолог Юлия Нагайцева, при неправильном применении можно потерять то, что ещё пока растёт на голове.

Она объяснила это тем, что миноксидил — сосудорасширяющий препарат, работающий хорошо только при длительном использовании.

"На флаконах написано, что средство от выпадения волос, со стимуляцией роста волос за три недели. Такие призывы дают надежду покупателям, но здесь есть сложности. Минимальный курс в этом случае — 12–18 месяцев и всегда под контролем специалиста. Люди обычно используют средство три–четыре месяца, сами отменяют, а потом начинается интенсивное выпадение волос", — рассказала Нагайцева.

Она подчеркнула, что средство от выпадения волос в каждом индивидуальном случае должен назначать врач.