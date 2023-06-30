Сухой шампунь может оставить вас без шевелюры, предупреждает трихолог

Активная жизнь в мегаполисе диктует особые правила ухода за волосами, и одним из самых, казалось бы, удобных средств стали сухие шампуни. Производители наперебой сулят разные удобные форматы — в виде порошка, спрея или в брикете. И действительно, это средство может стать удобным в дороге или походе, однако использовать его лучше не чаще двух-трёх раз в месяц. О том, какие опасности несут вашим волосам сухие шампуни, Лайфу рассказала трихолог Наталия Жовтан.

"Основными "рабочими" частичками (сухих шампуней. — Прим. Лайфа) являются сорбенты, которые впитывают кожное сало и маскируют загрязнения. Эти частички остаются на коже даже после правильного нанесения средства и могут закупоривать и волосяной фолликул, и выходные протоки сальных и потовых желёз, чем провоцируют воспаление. Это приводит к усилению выпадения волос", — предупредила собеседница Лайфа.

Кроме того, даже самые натуральные экстракты в составе средства могут привести к аллергическим реакциям, раздражению кожи, зуду или усугубить уже существующие проблемы. Также, уточняет Жовтан, эти шампуни могут делать волосы тусклыми и лишёнными блеска, а неправильно подобранный цвет пигмента может быть заметен на стержнях волос или одежде в виде мелкой пыли. Кроме того, трихолог предупредила, что сухие шампуни противопоказаны детям и людям с чувствительной кожей головы.

"По мнению трихологов, такие средства могут использоваться как экспресс- или SOS-средства, но лучше, безопаснее и правильнее использовать классические средства (шампуни) и воду для тщательного очищения волос и кожи головы", — заключила врач.