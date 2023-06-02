Россиян предостерегли от покупки шампуней дешевле 300 рублей

Сырьё для производства качественных шампуней подорожало, поэтому на хорошее средство придётся потратиться, предупредила врач-трихолог Ольга Кохас. Цены на качественный продукт начинаются от 500–700 рублей. Об этом медик рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Существуют дешёвые серии — до 300 рублей. Но я знаю сырьё и понимаю, что не может шампунь стоить 300 рублей и приносить пользу. Сейчас у нас период удорожания всего. Мы не можем создать продукт дешевле 500–700 рублей. Такие продукты уже можно брать", — сказала трихолог.

Если речь идёт о профессиональных линейках, хорошие шампуни будут стоить от 1500 до 4500 рублей. Кохас рекомендовала учитывать и стоимость упаковки, поскольку у известных брендов дорогим будет не столько состав, сколько упаковка, дизайн и реклама.