Россиян предостерегли от покупки шампуней дешевле 300 рублей
Трихолог Кохас посоветовала не покупать шампуни дешевле 300 рублей
Сырьё для производства качественных шампуней подорожало, поэтому на хорошее средство придётся потратиться, предупредила врач-трихолог Ольга Кохас. Цены на качественный продукт начинаются от 500–700 рублей. Об этом медик рассказала в эфире радиостанции "Говорит Москва".
"Существуют дешёвые серии — до 300 рублей. Но я знаю сырьё и понимаю, что не может шампунь стоить 300 рублей и приносить пользу. Сейчас у нас период удорожания всего. Мы не можем создать продукт дешевле 500–700 рублей. Такие продукты уже можно брать", — сказала трихолог.
Если речь идёт о профессиональных линейках, хорошие шампуни будут стоить от 1500 до 4500 рублей. Кохас рекомендовала учитывать и стоимость упаковки, поскольку у известных брендов дорогим будет не столько состав, сколько упаковка, дизайн и реклама.
Ранее косметолог Антон Бойцов посоветовал отказаться от шампуней из массмаркета при жирной коже головы. По словам врача, в них содержатся агрессивные поверхностно-активные вещества и мало ухаживающих компонентов.
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