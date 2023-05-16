Косметолог объяснила, как спасти волосы после поездки на море

Волосы истончаются и становятся сухими под воздействием солнца и солёной воды во время летнего отпуска у моря. Врач – дерматовенеролог-косметолог КДЦ на Солянке Инна Карасёва назвала Лайфу правила сохранения и восстановления шевелюры.

Для начала не следует пренебрегать профилактическими мерами. Как только вы оказались под лучами палящего солнца — наденьте головной убор. В летнее время не нужно слишком часто использовать фены и плойки, так как волосы и без того чрезмерно сохнут. Кроме того, перед поездкой на море будет не лишним купить средства для защиты, обычно их продают в виде спрея.

Если вы всё же вернулись из отпуска с испорченной шевелюрой, то нужно провести комплекс восстановления. Прежде всего, откажитесь от окрашивания и фена на ближайшие две недели. Используйте маски и масла для волос на регулярной основе, посоветовала врач. Она также рекомендовала во время мытья головы наносить бальзам на кончики, чтобы шампунь не пересушивал всю длину волос.