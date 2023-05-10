Врач раскрыла, кому помогут пивные ополаскивания для волос, а кому стоит от них воздержаться

Пивные ополаскивания для волос и правда могут изменить и улучшить вид вашей шевелюры, однако некоторым это может даже навредить. Например, о таком виде ухода лучше забыть блондинкам и обладательницам русых волос. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-терапевт, косметолог Кристина Радина.

По словам медика, этот лайфхак пришёл к нам из давних времён, когда у женщин не было такого ассортимента уходовой продукции. В те времена они пользовались тем, что попадается под руку, например луковыми масками, которые, к слову, очень вредны для волос, масками на основе яичного желтка и ополаскиваниями на основе пива. В последнем и правда есть витамины группы B и никотиновая кислота, которые положительно влияют на волосы, придают им блеск и делают более шелковистыми.

"Нужно понимать, что с пивными ополаскиваниями нужно быть очень аккуратным, например, если у вас светлые волосы, если у вас красивый блонд из салона, ни в коем случае не используйте это, потому что пивное ополаскивание может изменить цвет волос", — предупредила наша собеседница.

По словам врача, пивные ополаскивания — это внешний уход, который может немного улучшить визуальную составляющую волоса, однако на рост точно не повлияет. При этом роль при выборе ухода также играет и состояние вашей шевелюры: например, ломким и безжизненным волосам обычное ополаскивание точно не поможет. В таком случае следует пропить целый витаминный комплекс, пройти обследование у трихолога и, возможно, сделать курс мезотерапии.