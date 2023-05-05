5 истинных причин, почему женщины сталкиваются с ранней сединой, и как этого избежать
Многие женщины начинают замечать седые волосы в раннем возрасте, что явно никого не радует. Разбираемся, в чём могут быть причины и что с этим делать.
Седина — явление естественное, но никто не хочет испытать его на себе в тридцать лет или даже раньше. Рассмотрим пять причин, почему женщины сталкиваются с ранней сединой и как этого можно избежать.
Причина 1: Генетика
Генетические факторы играют большую роль в том, когда у женщин начинают появляться серебристые волосы. Если в вашей семье были случаи ранней седины, то и вы тоже, скорее всего, с этим столкнётесь. К сожалению, генетику изменить нельзя, но вы можете контролировать другие факторы, такие как стресс и питание, о которых как раз поговорим в пунктах ниже.
Почему женщины рано седеют? Фото © Shutterstock
Причина 2: Стресс
Исследования показывают, что стресс может ускорить истощение стволовых клеток, которые отвечают за цвет волос. Кроме того, нервное напряжение и тревожность приводят к сужению кровеносных сосудов, что может препятствовать доставке питательных веществ к корням волос. По возможности избегайте стресса и практикуйте техники вроде йоги и медитаций, чтобы снизить количество ненужного беспокойства в своей жизни.
Причина 3: Недостаток витаминов и минералов
Недостаток витаминов и минералов, таких как витамин B12, железо и цинк, может привести к ранней седине. Витамин B12 необходим для производства красных кровяных клеток, которые доставляют кислород к корням волос. Железо поддерживает здоровье локонов, и его недостаток может привести к тому, что волосы станут тонкими и ломкими. Цинк участвует в производстве меланина, который придаёт волосам цвет. Чтобы избежать негативных последствий для своей причёски, включайте в рацион продукты, богатые витаминами и минералами.
Пять причин ранней седины. Фото © Shutterstock
Причина 4: Плохое питание
Еда также играет важную роль в здоровье волос. Недостаток белка, жиров и других питательных веществ может привести ко многим негативным последствиям, и ранней седине в том числе. Следите, чтобы в вашем рационе было достаточное количество белка, жиров и других питательных веществ, не забывайте про витамин B12, железо и цинк. Включите в свой рацион больше овощей, фруктов, масла, рыбьего жира и орехов, чтобы обеспечить волосам все необходимые питательные вещества.
Причина 5: Использование агрессивных средств для волос
Использование агрессивных средств для волос, таких как красители, отрицательно влияет на здоровье волос и может способствовать ранней седине. Если вы хотите изменить цвет локонов, выбирайте краску с натуральными компонентами в составе или используйте химию реже. Кроме того, избегайте частого использования утюжков и фена на слишком горячем режиме.
Седина может быть неприятным сюрпризом, но вы можете уменьшить риск ее появления, следуя простым рекомендациям, которые мы описали выше. Помните, что здоровье волос также зависит от общего состояния вашего организма, так что заботьтесь о себе!
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