5 истинных причин, почему женщины сталкиваются с ранней сединой, и как этого избежать

Седина — явление естественное, но никто не хочет испытать его на себе в тридцать лет или даже раньше. Рассмотрим пять причин, почему женщины сталкиваются с ранней сединой и как этого можно избежать.

Причина 1: Генетика

Генетические факторы играют большую роль в том, когда у женщин начинают появляться серебристые волосы. Если в вашей семье были случаи ранней седины, то и вы тоже, скорее всего, с этим столкнётесь. К сожалению, генетику изменить нельзя, но вы можете контролировать другие факторы, такие как стресс и питание, о которых как раз поговорим в пунктах ниже.

Почему женщины рано седеют? Фото © Shutterstock

Причина 2: Стресс

Исследования показывают, что стресс может ускорить истощение стволовых клеток, которые отвечают за цвет волос. Кроме того, нервное напряжение и тревожность приводят к сужению кровеносных сосудов, что может препятствовать доставке питательных веществ к корням волос. По возможности избегайте стресса и практикуйте техники вроде йоги и медитаций, чтобы снизить количество ненужного беспокойства в своей жизни.

Причина 3: Недостаток витаминов и минералов

Недостаток витаминов и минералов, таких как витамин B12, железо и цинк, может привести к ранней седине. Витамин B12 необходим для производства красных кровяных клеток, которые доставляют кислород к корням волос. Железо поддерживает здоровье локонов, и его недостаток может привести к тому, что волосы станут тонкими и ломкими. Цинк участвует в производстве меланина, который придаёт волосам цвет. Чтобы избежать негативных последствий для своей причёски, включайте в рацион продукты, богатые витаминами и минералами.

Пять причин ранней седины. Фото © Shutterstock

Причина 4: Плохое питание

Еда также играет важную роль в здоровье волос. Недостаток белка, жиров и других питательных веществ может привести ко многим негативным последствиям, и ранней седине в том числе. Следите, чтобы в вашем рационе было достаточное количество белка, жиров и других питательных веществ, не забывайте про витамин B12, железо и цинк. Включите в свой рацион больше овощей, фруктов, масла, рыбьего жира и орехов, чтобы обеспечить волосам все необходимые питательные вещества.

Причина 5: Использование агрессивных средств для волос

Использование агрессивных средств для волос, таких как красители, отрицательно влияет на здоровье волос и может способствовать ранней седине. Если вы хотите изменить цвет локонов, выбирайте краску с натуральными компонентами в составе или используйте химию реже. Кроме того, избегайте частого использования утюжков и фена на слишком горячем режиме.