10 абсурдных дизайнерских решений, от которых слёзы на глаза наворачиваются
Дизайн повсюду! Часто неплохой, иногда хороший, а ещё чаще — откровенно ужасный. Собрали 10 примеров, которые вас точно рассмешат тем, насколько всё плохо.
"В восторге от ручек!" — dwThread.
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"Да, всё очень удобно, ведь у меня двухметровые руки, спасибо", — Tekki.
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"Эта идея была хороша в головах, но на бумаге... Почему это выглядит так, словно их повесили?" — Mayafoe.
Фото © Reddit / Mayafoe
"Давно у нас нижнее бельё для мутантов шьют?" — deepshitgoeshere.
Фото © Reddit / deepshitgoeshere
"Они не смогли найти более удачного места для того, чтобы разместить клапан для надувания этого шарика?" — ViolentThespian.
Фото © Reddit / ViolentThespian
"Чёртов глазок! Вот бы найти более удобный способ посмотреть, что там за дверью происходит..." — The_Magi_Carpy.
Фото © Reddit / The_Magi_Carpy
"Можешь помочь Рокко попасть домой?" — "НЕТ", — peggiep9pm.
Фото © Reddit / peggiep9pm
"Не помню, чтобы я заказывала торт в виде мужского полового органа", — lama579.
Фото © Reddit / lama579
"На этапе создания они хотя бы у одной женщины спросили, как ей такая расцветка. До прилавков бы этот матрац так и не добрался", — JillianDavid13.
Фото © Reddit / JillianDavid13
"Удивительная реклама теста на беременность..." — Explodinator580.
Фото © Reddit / Explodinator580
Reddit / ViolentThespian, dwThread