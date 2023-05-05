10 абсурдных дизайнерских решений, от которых слёзы на глаза наворачиваются

"В восторге от ручек!" — dwThread.

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"Да, всё очень удобно, ведь у меня двухметровые руки, спасибо", — Tekki.

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"Эта идея была хороша в головах, но на бумаге... Почему это выглядит так, словно их повесили?" — Mayafoe.

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"Давно у нас нижнее бельё для мутантов шьют?" — deepshitgoeshere.

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"Они не смогли найти более удачного места для того, чтобы разместить клапан для надувания этого шарика?" — ViolentThespian.

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"Чёртов глазок! Вот бы найти более удобный способ посмотреть, что там за дверью происходит..." — The_Magi_Carpy.

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"Можешь помочь Рокко попасть домой?" — "НЕТ", — peggiep9pm.

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"Не помню, чтобы я заказывала торт в виде мужского полового органа", — lama579.

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"На этапе создания они хотя бы у одной женщины спросили, как ей такая расцветка. До прилавков бы этот матрац так и не добрался", — JillianDavid13.

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"Удивительная реклама теста на беременность..." — Explodinator580.