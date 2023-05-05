КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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5 мая, 08:02

10 абсурдных дизайнерских решений, от которых слёзы на глаза наворачиваются

Дизайн повсюду! Часто неплохой, иногда хороший, а ещё чаще — откровенно ужасный. Собрали 10 примеров, которые вас точно рассмешат тем, насколько всё плохо.

"В восторге от ручек!" dwThread.

Фото © Reddit / dwThread

Фото © Reddit / dwThread

"Да, всё очень удобно, ведь у меня двухметровые руки, спасибо", — Tekki.

Фото © Reddit / Tekki

Фото © Reddit / Tekki

"Эта идея была хороша в головах, но на бумаге... Почему это выглядит так, словно их повесили?" Mayafoe.

Фото © Reddit / Mayafoe

Фото © Reddit / Mayafoe

"Давно у нас нижнее бельё для мутантов шьют?" deepshitgoeshere.

Фото © Reddit / deepshitgoeshere

Фото © Reddit / deepshitgoeshere

"Они не смогли найти более удачного места для того, чтобы разместить клапан для надувания этого шарика?" ViolentThespian.

Фото © Reddit / ViolentThespian

Фото © Reddit / ViolentThespian

"Чёртов глазок! Вот бы найти более удобный способ посмотреть, что там за дверью происходит..." The_Magi_Carpy.

Фото © Reddit / The_Magi_Carpy

Фото © Reddit / The_Magi_Carpy

"Можешь помочь Рокко попасть домой?" — "НЕТ", — peggiep9pm.

Фото © Reddit / peggiep9pm

Фото © Reddit / peggiep9pm

"Не помню, чтобы я заказывала торт в виде мужского полового органа", — lama579.

Фото © Reddit / lama579

Фото © Reddit / lama579

"На этапе создания они хотя бы у одной женщины спросили, как ей такая расцветка. До прилавков бы этот матрац так и не добрался", — JillianDavid13.

Фото © Reddit / JillianDavid13

Фото © Reddit / JillianDavid13

"Удивительная реклама теста на беременность..." Explodinator580.

Фото © Reddit / Explodinator580

Фото © Reddit / Explodinator580

10 случаев, когда дизайнеры придумывали ужасные туфли, но исполнение получалось лучше идеи

10 случаев, когда дизайнеры придумывали ужасные туфли, но исполнение получалось лучше идеи

Обложка ©

Reddit / ViolentThespian, dwThread

Сергей Трофимов
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