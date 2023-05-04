Россияне решили судьбу блогеров-миллионников после скандала со "схемой Лерчек"

На фоне скандала с финансовыми махинациями известных инфлюенсеров почти половина опрошенных россиян (43%) считают, что блогеров давно пора поставить на особый учёт в налоговой. По мнению участников опроса kp.ru, пользы подобные знаменитости обществу не приносят, а их доход несоразмерно велик.

В исследовании участвовало 9,2 тысячи человек. По итогам опроса, ещё 32% россиян хотели бы, чтобы блогеров не выпускали за границу без предоставления справки об уплате налогов, а 27% призывают списывать долги с их счетов автоматически.

10% выступили за "установление максимального налога, чтобы не ездили за границу", а кто-то предложил создать единый сайт со всеми их контрактами (8%). Однако есть и те, кто сжалился над блогерами (6%), предложив упростить систему налогообложения. Они уверены, что многие "ещё слишком юны или недостаточно образованны", поэтому не могут самостоятельно разобраться в налогах и декларациях.