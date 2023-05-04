КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 18:14

Россияне решили судьбу блогеров-миллионников после скандала со "схемой Лерчек"

Опрос: Треть россиян предлагают ФНС списывать долги у блогеров автоматически

<p>Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instasamka, © elena_blinovskaya, Vk / <a href="https://sun1-97.userapi.com/impg/nDbI1YKtsE26O-aDsG0MvajvS4FahBCmXWv0VQ/HAJoV_mPsgA.jpg?size=1024x1280&quality=96&sign=ecf3cc542922962bbb6c9fdbc533687d&c_uniq_tag=ONxq8Wbp79YNeYTKwywz-d-6RiKtEq9aauID5352_uU&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ler_chek</a></p>

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / instasamka, © elena_blinovskaya, Vk / ler_chek

На фоне скандала с финансовыми махинациями известных инфлюенсеров почти половина опрошенных россиян (43%) считают, что блогеров давно пора поставить на особый учёт в налоговой. По мнению участников опроса kp.ru, пользы подобные знаменитости обществу не приносят, а их доход несоразмерно велик.

В исследовании участвовало 9,2 тысячи человек. По итогам опроса, ещё 32% россиян хотели бы, чтобы блогеров не выпускали за границу без предоставления справки об уплате налогов, а 27% призывают списывать долги с их счетов автоматически.

У жены Джигана начались проблемы с налоговой из-за "схемы Лерчек"

У жены Джигана начались проблемы с налоговой из-за "схемы Лерчек"

10% выступили за "установление максимального налога, чтобы не ездили за границу", а кто-то предложил создать единый сайт со всеми их контрактами (8%). Однако есть и те, кто сжалился над блогерами (6%), предложив упростить систему налогообложения. Они уверены, что многие "ещё слишком юны или недостаточно образованны", поэтому не могут самостоятельно разобраться в налогах и декларациях.

Составлен портрет типичной жертвы инфоцыганок вроде Блиновской и Лерчек

Составлен портрет типичной жертвы инфоцыганок вроде Блиновской и Лерчек

Напомним, ранее в чёрный список блогеров-инфоцыган, которых МВД сейчас проверяет на причастность к неуплате налогов и отмыванию денег, попали Инстасамка, Гасанов, Крид и ещё 29 блогеров. Поводом для проверок стали махинации "королевы марафонов" Елены Блиновской и её коллег Лерчек и Александры Митрошиной. Блиновская, которая находится под домашним арестом, попросила смягчить ей меру пресечения.

Ирина Фальке
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