Трихолог перечислила причёски, которые оставят вас без волос

Если постоянно носить на голове тугие хвосты или пучки, то может нарушиться кровоснабжение волос и их рост. Об этом Лайфу рассказала врач-косметолог, врач-дерматолог, врач-миколог, врач-трихолог "СМ-Косметология" Екатерина Титушкина.

"Сильное натяжение, перекручивание, а также излишняя фиксация волос, как правило, приводят к нарушению кровоснабжения на уровне волосяной луковицы. В результате такое неправильное питание глубоких структур приводит к гибели и выпадению волоса", — предупредила она.

Такое явление в науке называется "тракционная алопеция". Это заболевание характеризуется выпадением волос из-за внешнего травмирующего действия на волосяной фолликул. Чаще всего страдают волосы вдоль линии лба, на затылке и висках, в области проборов. В самом начале болезнь проявляет себя лёгким дискомфортом на уровне кожи головы. Тогда нужно просто сменить причёску, и всё пройдёт.

Но если игнорировать неприятные ощущения, то могут начаться необратимые процессы. В этом случае помочь восстановить рост волос уже сложнее. Поэтому если вы заметили залысины на голове и изменения волосяной структуры, то следует срочно обратиться к специалисту.