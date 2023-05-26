Трихолог дала советы, как защитить волосы при отдыхе на море

Во время отпуска на море важно соблюдать определённые правила по уходу за волосами. В противном случае можно получить солнечный ожог и даже потерять свою шевелюру. Как защитить волосы от ультрафиолета, рассказала трихолог, дерматолог Ольга Медецкая.

Врач отметила, что ультрафиолетовое излучение негативно влияет на стержни волос и фолликулы. В результате под ударом оказываются липиды. Они отвечают за прочность волос.

"То есть при разрушении волосы становятся более тусклыми и повреждёнными. Также солнечное излучение пытается добраться вглубь волоса и разрушить связи с различными волокнами", — подчеркнула Медецкая в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По её словам, на курорте уход за волосами должен состоять в большей степени из увлажняющих средств. В воду с головой погружаться можно, отметила врач, но сразу после купания в море нужно смывать соль. Также важно носить головной убор.

"Кожа волосистой части головы может тоже получить солнечный ожог. И потом мы получим все прелести этого солнечного ожога в виде краснения, шелушения, болезненности и даже выпадения волос последующего", — объяснила трихолог.

А ещё врач отметила, что нет принципиального правила, когда лучше пойти к стилисту — до или после отпуска. Но нужно помнить, что солнце изменяет пигмент как окрашенного, так и естественного волоса. Тёмные подвержены меньшему воздействию лучей, а светлые быстрее выгорают. Поэтому, как подчеркнула врач, лучше процедуры делать и до, и после отпуска.