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17 мая, 14:10

Врач перечислила неожиданные причины появления перхоти, и дело не в уходе за волосами

Трихолог Захирова: Перхоть может появиться из-за любви к фастфуду

Перхоть — распространённое у обоих полов заболевание. По словам врача-косметолога, врача-трихолога, специалиста по коррекции фигуры "СМ-Косметологии" Айгуль Захировой, каждый четвёртый человек хоть раз сталкивался с ней.

"Большинство людей считает, что данная проблема возникает из-за неправильно подобранного домашнего ухода. Но не все знают, что появление перхоти может быть симптомом кожного заболевания или сигналом о нарушении работы внутренних органов", рассказала она Лайфу.

Так, появление перхоти может сигнализировать о себорейном дерматите, нейродерматите и псориазе. Кроме того, добавила трихолог, заболевание наблюдается при недостатке витаминов А и группы В, а также снижении общего иммунитета и нервном перенапряжении.

Помимо этого, причина может скрываться в желудочно-кишечном тракте, добавила Захирова. Речь идёт о несоблюдении диеты, злоупотреблении фастфудом, сладким, газированными напитками, бесконтрольном приёме лекарств, нарушении микрофлоры кишечника, а также воспалительных заболеваниях кишечника и желудка.

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Лайф рассказывал, как спасти волосы от ломкости и выпадения. По словам трихолога Виктории Ощепковой, главное правило в уходе за ними — сушка малой температурой и использование термозащитных средств.

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Ольга Годуненко
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