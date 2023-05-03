Азбука красоты: Названы 5 лайфхаков против ломкости и выпадения волос

На ломкость и выпадение волос могут влиять как внутренние, так и внешние факторы. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач – косметолог-трихолог, специалист по коррекции фигуры "СМ-Косметология" Виктория Ощепкова.

"Все мы знаем, что пересушивание волос с помощью высоких температурных воздействий (фена, утюжка, плойки) могут нарушать внешнюю защитную кутикулу волоса и тем самым способствовать обламыванию волос, сюда же относятся и укладочные средства, а также шампуни с большим количеством сульфатов, некачественные краски и обеспечивающие манипуляции. Избегая все эти моменты, мы можем предотвратить ломкость, сухость и обламывание волос", — объяснила Ощепкова.

Главным правилом ухода за волосами собеседница Лайфа назвала сушку малой температурой и с использованием термозащитных средств.

К внутренним факторам она отнесла дефицит микроэлементов и витаминов. Он может сказываться на структуре волос, а значит, и служить пусковым фактором для ломкости или даже выпадения волос, отметила специалист.

"К ним относят: дефицит белка и железодефицитная анемия (диеты вегетарианские или недостаточно рационализированное питание), дефицит витамина D (иногда генетически обусловленный), дисбаланс омега жирных кислот, дефицит минералов и микроэлементов (кальция, магния, селена, йода), гормональные нарушения (в том числе в работе щитовидной железы)", — сказала трихолог.

Врач добавила, что своевременная диагностика способна предотвратить или обратить изменения со стороны волос. Поэтому обращения за консультацией к трихологам имеют смысл даже с профилактической точки зрения, отметила доктор.