Врач объяснила, почему многие средства для роста волос бесполезны

Длинные и ухоженные волосы всегда считались символом красоты и украшением любой женщины. Сейчас многие дамы, да и некоторые мужчины, стремятся отрастить роскошные локоны, но далеко не каждому это удаётся. О том, почему не получается отрастить длинные волосы и можно ли что-то с этим сделать, Лайфу рассказала врач-терапевт, косметолог Кристина Радина.

По словам медика, прежде всего у каждого человека рост волос заложен на генетическом уровне. Именно поэтому одним удаётся с лёгкостью отрастить шевелюру как у Рапунцель, а другие вынуждены постоянно носить короткую стрижку. Таким образом, как указала наша собеседница, чаще всего волосы выглядят примерно так, как у наших родителей, то есть их толщина, густота, то, с какой скоростью они растут, — это исключительно генетика. В связи с этим напрашивается вывод, что не бывает "волшебных" масок или бальзамов, которые невероятным образом позволят человеку отрастить копну волос, а все обещания производителей подобных средств являются обыкновенным маркетинговым ходом. Тем не менее есть лекарственные препараты, которые действительно способны активизировать луковицы, за счёт чего будет рост новых волос. К ним, в частности относятся "Миноксидил" и никотиновая кислота. Однако необходимо понимать, что эти средства можно использовать только по рекомендации врачей. А вот улучшить качество волос, как подчеркнула Радина, вполне под силу каждому человеку.

"На качество волос, безусловно, можно повлиять, в первую очередь вы можете повлиять на это своим образом жизни. Если у вас есть дефицит микро- и макроэлементов, качество волос будет страдать, они будут выпадать, ногти будут становиться более ломкими, поэтому обязательно обратите внимание на то, чтобы был в норме витамин D, чтобы присутствовала в рационе омега жирные кислоты, чтобы вы получили достаточное количество витаминов Е, С и витаминов группы B. То есть если вы будете полноценно рационально питаться, то ваши волосы будут расти в своём темпе и они будут выглядеть красиво", — пояснила специалист.

Отдельное внимание врач обратила на такие популярные бьюти-процедуры, как ботокс для волос и кератиновое выпрямление. По словам Радиной, визуально они, конечно, могут улучшить состояние прядей, но следует помнить, что всё это очень травматично. Поэтому если человек хочет поддержать здоровье и густоту волос естественным путём, то необходимо правильно питаться и регулярно высыпаться. Не менее важен правильно подобранный уход, который может быть подобран трихологом, резюмировала специалист.