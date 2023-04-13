Советы трихолога: Какие народные средства для волос действительно работают и что лучше не использовать

Выпадение волос, отращивание длины, ломкость и сухость — это вечные проблемы, которые хотя бы раз в жизни беспокоили людей. Нередко поиск ответов приводит их не к врачу-специалисту, а на просторы Сети, где узнав о "чудодейственных" народных средствах, они спешат опробовать их на себе, однако ситуация лучше не становится. Трихолог Наталия Жовтан в беседе с Лайфом рассказала, как же предотвратить подобные инциденты.

По её словам, лечение волос, соответственно, и уход за ними имеют основательную доказательную базу. Однако в современных средствах содержатся экстракты и концентраты растительных компонентов, которые попросту могут не только не справиться с какой-либо проблемой, но и навредить. Так, к самым негативным последствиям могут привести маски из масел, наносимые на кожу головы.

"Большинство из них имеют в основе синтетическое масло, но производитель на первую строку заголовка выносит лишь привлекательные названия. Это может привести к аллергическим реакциям, а так как масло создаёт окклюзионную плёнку — то и нарушить работу волосяного фолликула, привести к закупорке сальных желёз", — предупредила медик.

Ещё одним популярным, но вредным средством наша собеседница назвала настойку красного перца, которую зачастую используют для стимуляции роста волос. Дело в том, что жгучая смесь может и без того усугубить хрупкость стержней, а также привести к шелушению кожи головы и прочим аллергическим реакциям.

При этом всё же есть безобидные и эффективные средства, которые Жовтан рекомендует попробовать на себе. К примеру, обладателям жирных волос, склонных к перхоти, трихолог советует ополаскивать голову тёплой водой, подкислённой лимонным соком. При этом здесь важно не переборщить с концентрацией. При склонности к сухости, ломкости и частом термическом воздействии врач рекомендует наносить на кончики волос маски из нерафинированного кокосового масла или масла ши.