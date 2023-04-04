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4 апреля, 14:06

Трихолог перечислила 8 правил, которые позволят забыть о перхоти

Врач Удалова: К перхоти ведут как ошибки в уходе, так и проблемы со здоровьем

<p>К перхоти ведут как ошибки в уходе, так и проблемы со здоровьем. Фото © <a href="https://unsplash.com/photos/ZvPoZtY-0ng" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Unsplash</a></p>

К перхоти ведут как ошибки в уходе, так и проблемы со здоровьем. Фото © Unsplash

Перхоть — это отшелушившиеся частички кожи волосистой части головы, и это не просто косметический недостаток. Перхоть может указывать на определённые проблемы со здоровьем, но в некоторых случаях причиной её появления может служить и такая банальность, как неправильный уход за волосами. Как отличить первое от второго, читателям Лайфа рассказала врач-трихолог, дерматовенеролог ММЦ "МЕДСИ на Мичуринском проспекте" Ирина Удалова.

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"Чтобы точно определить причину, необходима консультация врача-трихолога и проведение трихоскопического исследования. За один-два дня до посещения трихолога рекомендуется вымыть голову. В этом случае данные трихоскопии будут наиболее точны. Иногда требуется дополнительный объём диагностики: анализы, консультация эндокринолога, гастроэнтеролога и другое", — объяснила собеседница Лайфа.

Если перхоть является следствием какого-то заболевания, то внимание специалистов должно быть направлено прежде всего на его лечение. Однако существуют общие рекомендации при любом виде и происхождении перхоти. Вот они:

— Тщательное очищение кожи головы при мытье волос.

— Подбор подходящих средств ухода за волосами.

— Применение специальных шампуней от перхоти.

— Пилинги для кожи головы один раз в 10–14 дней.

— Оптимальная частота мытья в зависимости от типа волос у конкретного человека.

— Сбалансированное здоровое питание.

— Коррекция стресса.

— Лечение сопутствующих заболеваний.

В лёгких случаях, по словам Удаловой, эти простые меры позволяют устранить перхоть или существенно её уменьшить. При выраженной проблеме врач-трихолог составляет пациенту индивидуальную программу лечения в зависимости от вида и природы перхоти. При этом могут применяться медикаментозная терапия, криомассаж, плазмотерапия, мезотерапия кожи головы и другие эффективные процедуры.

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Ольга Годуненко
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