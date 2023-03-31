Трихолог объяснила, как сушить голову феном, чтобы сохранить волосы здоровыми

Многие считают, что часто сушить голову феном вредно для волос, однако такое мнение устарело. Об этом в беседе с радио Sputnik заявила врач – дерматовенеролог-трихолог Юлия Нагайцева. Она отметила, что важно использовать современный прибор и оптимальный температурный режим. Если воздействовать на волосы с помощью интенсивной, но не горячей струи воздуха, волосы не пострадают.

"Старые фены сушили волосы высокой температурой, когда накаливалась спираль и шпарил горячий воздух. Сейчас фены совершенно другие, они сушат именно потоком, то есть интенсивной струёй воздуха, и никак не вредят волосам", — отметила Нагайцева.