Трихолог объяснила, как сушить голову феном, чтобы сохранить волосы здоровыми
Трихолог Нагайцева заявила, что современные фены не вредят волосам
Многие считают, что часто сушить голову феном вредно для волос, однако такое мнение устарело. Об этом в беседе с радио Sputnik заявила врач – дерматовенеролог-трихолог Юлия Нагайцева. Она отметила, что важно использовать современный прибор и оптимальный температурный режим. Если воздействовать на волосы с помощью интенсивной, но не горячей струи воздуха, волосы не пострадают.
"Старые фены сушили волосы высокой температурой, когда накаливалась спираль и шпарил горячий воздух. Сейчас фены совершенно другие, они сушат именно потоком, то есть интенсивной струёй воздуха, и никак не вредят волосам", — отметила Нагайцева.
Эксперт призвала не выставлять максимальную температуру — так можно пересушить кожу. Из-за этого появляется чувство стянутости, зуд или перхоть, подчеркнула врач. Перед сушкой волос многие наносят на них термозащитные средства, которые предохраняют от перегрева. Трихолог советует обратить на них внимание тем, кто пользуется плойками. Кроме того, специалист призвала не ложиться спать с мокрыми волосами, так как на голове в таком случае создаётся среда для размножения болезнетворных микроорганизмов.
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