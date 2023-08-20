Составлен топ-3 худших диет, которые убивают красоту волос и кожи

Любая диета исключает возможность сбалансированно питаться и несёт исключительно вред, вызывая неприятные изменения в организме. Об этом Лайфу рассказала диетолог, нутрициолог Мила Торхова. По её словам, подобные ограничения в питании влияют на здоровье кожи и волос.

"Как правило, все диеты основаны на принципе исключения и жёсткого дефицита. Одни диеты сокращают жиры, другие отказываются от углеводов, третьи основываются на моноподходе", — отметила специалист.

В случае с ограничением жиров и углеводов, по словам Торховой, человек рискует столкнуться с сухостью кожи, шелушением, появлением микротрещин и морщин, сухостью волос и их ломкостью. Это происходит из-за того, что жиры и углеводы помогают удерживать влагу в коже и волосах, образуя маслянистый защитный барьер.

Диетолог, нутрициолог Мила Торхова. Фото © Предоставлено Лайфу

Также волосы могут стать тусклыми, безжизненными, перестать расти, а также начать сечься и ломаться. Всё из-за того, что жиры придают волосам естественный блеск и сияние, помогая сглаживать волосяные чешуйки и отражая свет. А углеводы, добавила собеседница, предоставляют питательные вещества для роста и укрепления волос вроде витаминов группы В и цинка.

Кроме того, диеты грозят появлением зуда, сухости, перхоти, выпадением волос и другими проблемами с кожей головы. А отсутствие жиров вроде омеги-3 и жирных кислот, которые обладают противовоспалительными свойствами, может привести к акне и покраснению. В то же время нельзя забывать и о содержащихся в жирах витаминах.

"Некоторые жиры, особенно жиры рыбы, являются источниками витаминов, таких как витамин Е и витамин D. Некоторые углеводы, особенно цельные зёрна и овощи, являются важным источником витаминов и минералов, таких как витамин С, витамин Е и цинк", — указала нутрициолог.

А недостаток белка, продолжила Торхова, ведёт к снижению уровня железа, остановке роста волос и их истончению, выпадению, сухости и слабым корням. По словам нутрициолога, дефицит белка также грозит отёчностью вокруг глаз, бледностью, депигментацией кожи и сокращением уровня коллагена — "эликсира молодости", что ведёт к раннему старению.

Врач напомнила, что эффект от диет временный и связан с потерей воды и мышечной массы. Из-за этого кожа не способна своевременно восстановиться, растягиваясь и обвисая. Уже это, предупредила она, ведёт к преждевременному птозу лица или опущению нижней трети, когда кожа теряет тургор и перестаёт быть эластичной.

При длительном соблюдении жёсткой диеты организм может адаптироваться к низкому потреблению калорий и замедлить свой метаболизм. Это может привести к тому, что вес станет труднее снижать даже при продолжении диеты Мила Торхова Диетолог, нутрициолог