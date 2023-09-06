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6 сентября, 10:54

Малыш панд Жуи и Диндин начал показывать характер

Панда Диндин оправилась после родов, а её детёныш уже весит более 400 граммов

<p>Детёныш панды Диндин. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/svetlanaakulova1/1060" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Светлана Акулова</a></p>

Детёныш панды Диндин. Обложка © t.me / Светлана Акулова

Детёныш панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка набирает вес, начинает всё больше напоминать свою маму и проявляет живое любопытство к миру вокруг. А сама новоиспечённая родительница оправилась после родов и чувствует себя уверенно. Об этом в личном телеграм-канале сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Детёныш панды Диндин. Фото © t.me / Светлана Акулова

Детёныш панды Диндин. Фото © t.me / Светлана Акулова

Детёныш панды Диндин. Фото © t.me / Светлана Акулова

Детёныш панды Диндин. Фото © t.me / Светлана Акулова

Детёныш панды Диндин. Фото © t.me / Светлана Акулова

Детёныш панды Диндин. Фото © t.me / Светлана Акулова

"С каждым днём наш малыш набирает около 30 граммов. По расчётам, уже 400 граммов с небольшим. И становится всё больше похож на маму", написала она.

Кроме того, Акулова рассказала, что и новорождённый почувствовал уверенность в себе, его терморегуляция улучшилась, так что он более не вынужден греться исключительно с помощью своей мамы. Пока ещё маленький зверёнок всё чаще выглядывает наружу, проявляя любопытство к происходящему вокруг.

Жилеточка, как у мамы: Московский зоопарк показал первое фото детёныша панды Диндин

Жилеточка, как у мамы: Московский зоопарк показал первое фото детёныша панды Диндин

Напомним, Жуи и Диндин приехали в Московский зоопарк в 2019 году, в течение месяца животные адаптировались к новому месту жительства. Для их комфорта были специально сделаны два закрытых вольера с водоёмами, местами для отдыха и скрытыми от глаз посетителей внутренними помещениями. Этой весной их, уже подросших и достигших половой зрелости, познакомили друг с другом. Самке Диндин — пять лет, а самцу Жуи — шесть. 30 августа в зоопарке сообщили, что медведи обзавелись потомством.

Юрий Лысенко
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