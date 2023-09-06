Малыш панд Жуи и Диндин начал показывать характер

Детёныш панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка набирает вес, начинает всё больше напоминать свою маму и проявляет живое любопытство к миру вокруг. А сама новоиспечённая родительница оправилась после родов и чувствует себя уверенно. Об этом в личном телеграм-канале сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Детёныш панды Диндин. Фото © t.me / Светлана Акулова

Детёныш панды Диндин. Фото © t.me / Светлана Акулова

Детёныш панды Диндин. Фото © t.me / Светлана Акулова

"С каждым днём наш малыш набирает около 30 граммов. По расчётам, уже 400 граммов с небольшим. И становится всё больше похож на маму", — написала она.