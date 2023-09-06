Малыш панд Жуи и Диндин начал показывать характер
Панда Диндин оправилась после родов, а её детёныш уже весит более 400 граммов
Детёныш панды Диндин. Обложка © t.me / Светлана Акулова
Детёныш панд Жуи и Диндин из Московского зоопарка набирает вес, начинает всё больше напоминать свою маму и проявляет живое любопытство к миру вокруг. А сама новоиспечённая родительница оправилась после родов и чувствует себя уверенно. Об этом в личном телеграм-канале сообщила генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.
"С каждым днём наш малыш набирает около 30 граммов. По расчётам, уже 400 граммов с небольшим. И становится всё больше похож на маму", — написала она.
Кроме того, Акулова рассказала, что и новорождённый почувствовал уверенность в себе, его терморегуляция улучшилась, так что он более не вынужден греться исключительно с помощью своей мамы. Пока ещё маленький зверёнок всё чаще выглядывает наружу, проявляя любопытство к происходящему вокруг.
Напомним, Жуи и Диндин приехали в Московский зоопарк в 2019 году, в течение месяца животные адаптировались к новому месту жительства. Для их комфорта были специально сделаны два закрытых вольера с водоёмами, местами для отдыха и скрытыми от глаз посетителей внутренними помещениями. Этой весной их, уже подросших и достигших половой зрелости, познакомили друг с другом. Самке Диндин — пять лет, а самцу Жуи — шесть. 30 августа в зоопарке сообщили, что медведи обзавелись потомством.