Окрас как у мамы: Московский зоопарк показал первое фото детёныша панды Диндин
Московский зоопарк: У детёныша панды Диндин появился окрас как у мамы
Детёныш проживающей в московском зоопарке панды Диндин. Обложка © t.me / Светлана Акулова
У детёныша панды Диндин появился окрас как у мамы. Первое крупное фото малыша опубликовала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.
Диндин бережно вылизывает малыша. Видео © t.me / Светлана Акулова
"Появилась жилеточка как у мамы", — написала Акулова.
Диндин оказалась невероятно заботливой мамой и разрушила стереотип о том, что панды бросают своё потомство. Акулова также показала видео, как животное бережно вылизывает своего малыша, что необходимо для увлажнения кожи детёныша. По её словам, сейчас панда — целый мир для малыша и она делает всё, чтобы он был счастлив.
Напомним, панды Жуи и Диндин приехали в Московский зоопарк в 2019 году, в течение месяца животные адаптировались к новому месту жительства. Для их комфорта были специально сделаны два закрытых вольера с водоёмами, местами для отдыха и скрытыми от глаз посетителей внутренними помещениями. Этой весной их, уже подросших и достигших половой зрелости, познакомили друг с другом. Самке Диндин — пять лет, а самцу Жуи — шесть. Уже 30 августа в зоопарке сообщили, что медведи обзавелись потомством.