Окрас как у мамы: Московский зоопарк показал первое фото детёныша панды Диндин

Диндин оказалась невероятно заботливой мамой и разрушила стереотип о том, что панды бросают своё потомство. Акулова также показала видео, как животное бережно вылизывает своего малыша, что необходимо для увлажнения кожи детёныша. По её словам, сейчас панда — целый мир для малыша и она делает всё, чтобы он был счастлив.