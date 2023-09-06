Регион

Уведомления отключены

5 сентября, 22:15

Окрас как у мамы: Московский зоопарк показал первое фото детёныша панды Диндин

Московский зоопарк: У детёныша панды Диндин появился окрас как у мамы

<p>Детёныш проживающей в московском зоопарке панды Диндин. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/svetlanaakulova1/1057" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Светлана Акулова</a></p>

Детёныш проживающей в московском зоопарке панды Диндин. Обложка © t.me / Светлана Акулова

У детёныша панды Диндин появился окрас как у мамы. Первое крупное фото малыша опубликовала гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Диндин бережно вылизывает малыша. Видео © t.me / Светлана Акулова

"Появилась жилеточка как у мамы", — написала Акулова.

Диндин оказалась невероятно заботливой мамой и разрушила стереотип о том, что панды бросают своё потомство. Акулова также показала видео, как животное бережно вылизывает своего малыша, что необходимо для увлажнения кожи детёныша. По её словам, сейчас панда — целый мир для малыша и она делает всё, чтобы он был счастлив.

В Московском зоопарке рассказали, что панда Диндин оказалась заботливой мамой

В Московском зоопарке рассказали, что панда Диндин оказалась заботливой мамой

Напомним, панды Жуи и Диндин приехали в Московский зоопарк в 2019 году, в течение месяца животные адаптировались к новому месту жительства. Для их комфорта были специально сделаны два закрытых вольера с водоёмами, местами для отдыха и скрытыми от глаз посетителей внутренними помещениями. Этой весной их, уже подросших и достигших половой зрелости, познакомили друг с другом. Самке Диндин — пять лет, а самцу Жуи — шесть. Уже 30 августа в зоопарке сообщили, что медведи обзавелись потомством.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Московский зоопарк
  • панды
  • Животные/ домашние питомцы
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения
  • Москва

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров