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9 сентября, 05:00

10 фото работ рукодельниц, доказывающих, что самые красивые наряды нужно шить самим, а не покупать в магазине

Хотите обновить свой гардероб, не тратя большие деньги на покупку новых вещей? Пора шить самим! Собрали 10 очаровательных примеров от талантливых рукодельниц, которые уже давно обшивают себя сами.

"Я сама сшила себе свадебное платье!" No-Efficiency68.

Фото © Reddit / No-Efficiency68

Фото © Reddit / No-Efficiency68

"Недавно сшила этот комплект нижнего белья", — Eatmashorrts.

Фото © Reddit / Eatmashorrts

Фото © Reddit / Eatmashorrts

"На свадьбу соседки сшила себе платье из ткани, которую она мне подарила", — Engineermom.

Фото © Reddit / Engineermom

Фото © Reddit / Engineermom

"Сделала плащ из сломанных зонтиков!" hero_to_0.

Фото © Reddit / hero_to_0

Фото © Reddit / hero_to_0

"Сделала толстовку из простёганной занавески для душа", — getmespaghetti.

Фото © Reddit / getmespaghetti

Фото © Reddit / getmespaghetti

"Я сшила моей двоюродной сестре свадебное платье!" savannahriz98.

Фото © Reddit / savannahriz98

Фото © Reddit / savannahriz98

"Я сшила себе наряд в стиле чирлидерши просто по приколу!" getoutofmypoolhouse.

Фото © Reddit / getoutofmypoolhouse

Фото © Reddit / getoutofmypoolhouse

"Сделала себе купальник!" sewmagical99.

Фото © Reddit / sewmagical99

Фото © Reddit / sewmagical99

"Платье, вдохновлённое Белль, для школьного проекта! Впервые что-то сама шила!" CharacterMight1485.

Фото © Reddit / CharacterMight1485

Фото © Reddit / CharacterMight1485

"Наши с подругой платья на выпускной", — ramenbroodle.

Фото © Reddit / ramenbroodle

Фото © Reddit / ramenbroodle

5 абсурдных образов с Венецианского фестиваля 2023, которые хочется поскорее забыть, но не получится

5 абсурдных образов с Венецианского фестиваля 2023, которые хочется поскорее забыть, но не получится

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Reddit / Engineermom, getmespaghetti

Сергей Трофимов
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