10 фото работ рукодельниц, доказывающих, что самые красивые наряды нужно шить самим, а не покупать в магазине
Хотите обновить свой гардероб, не тратя большие деньги на покупку новых вещей? Пора шить самим! Собрали 10 очаровательных примеров от талантливых рукодельниц, которые уже давно обшивают себя сами.
"Я сама сшила себе свадебное платье!" — No-Efficiency68.
Фото © Reddit / No-Efficiency68
"Недавно сшила этот комплект нижнего белья", — Eatmashorrts.
Фото © Reddit / Eatmashorrts
"На свадьбу соседки сшила себе платье из ткани, которую она мне подарила", — Engineermom.
Фото © Reddit / Engineermom
"Сделала плащ из сломанных зонтиков!" — hero_to_0.
Фото © Reddit / hero_to_0
"Сделала толстовку из простёганной занавески для душа", — getmespaghetti.
Фото © Reddit / getmespaghetti
"Я сшила моей двоюродной сестре свадебное платье!" — savannahriz98.
Фото © Reddit / savannahriz98
"Я сшила себе наряд в стиле чирлидерши просто по приколу!" — getoutofmypoolhouse.
Фото © Reddit / getoutofmypoolhouse
"Сделала себе купальник!" — sewmagical99.
Фото © Reddit / sewmagical99
"Платье, вдохновлённое Белль, для школьного проекта! Впервые что-то сама шила!" — CharacterMight1485.
Фото © Reddit / CharacterMight1485
"Наши с подругой платья на выпускной", — ramenbroodle.
Фото © Reddit / ramenbroodle
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Reddit / Engineermom, getmespaghetti