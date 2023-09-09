Празднуем Международный день красоты 2023: Как сохранить свою естественную привлекательность "Красота спасёт мир" — эту фразу знают даже те, кто не читал роман Достоевского "Идиот". Ежегодно 9 сентября празднуют Международный день красоты, и 2023 год не станет исключением. Об истории и традициях этого праздника читайте на сайте Life.ru. 8 сентября, 21:01 9 сентября свой профессиональный праздник отмечают косметологи, визажисты, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса и все специалисты индустрии красоты. Фото © Tiko Giorgadze / Unsplash

Красота — это не только визуальное восприятие, но и эмоциональное и духовное состояние, которое может оказывать значительное влияние на нашу жизнь. Она несёт в себе силу преображения и вдохновляет нас к действиям. Несмотря на то что красота не является единственным средством спасения мира, она играет важную роль в поддержании нашего жизненного потенциала. Каждый человек имеет свои собственные представления о красоте, и они могут сильно отличаться.



Как бы то ни было, красота (внешняя или душевная) очень важна, о ней не нужно забывать. Именно поэтому пару десятилетий назад неравнодушные люди, дабы обратить внимание на этот вопрос, учредили праздник — Международный день красоты. О нём вам сегодня и расскажет Лайф.

Когда отмечается Международный день красоты

Всемирный день красоты ежегодно отмечают во многих странах 9 сентября начиная с 1995 года. Революционный XX век придал ускорение многим направлениям промышленности и медицины, и косметическая индустрия также не осталась в стороне. В послевоенные годы был создан Международный комитет по эстетике и косметологии (CIDESCO). На очередном собрании (конгрессе) организации в 1995 году участники предложили ввести официальный праздник — Всемирный день красоты, который начал отмечаться с тех пор во многих странах.

Вопрос определения, если можно так сказать, человеческой красоты поднимался ещё в древности. Это находит отражение в фольклоре древнейших цивилизаций, и у каждого витка развития общества появлялись новые идеалы: стройные египтянки с правильными чертами лица, спортивные гречанки с крупным лицом, миниатюрные китаянки с их маленькими ступнями, средневековая европейская скромная добродетель и так далее. Считается, что формирование представлений о красоте происходило естественным путем до начала XX века, пока их не стали навязывать специалисты определённых профессий — модельеры, косметологи и пластические хирурги. Сейчас наблюдается тенденция обращения к естественной красоте — без подгонки под какие-либо параметры.

5 интересных фактов о Дне красоты

Многие салоны красоты в этот день организовывают различные скидки и акции для постоянных клиентов.

Так как в других странах Международный день красоты отмечается с более раннего времени, чем в РФ, вполне объяснимо и то, что там празднование проходит с большим размахом. В этот день проводят много официальных мероприятий, на которых обсуждаются вопросы, имеющие отношение к красоте.

На выставках косметологических компаний в этот день представляются последние разработки.

На вручении всевозможных премий в этот день награждаются те работники, которые привнесли значимый вклад в развитие индустрии красоты.

В Международный день красоты организация CIDESCO начинает набор специалистов в обучающие центры, в которых квалификацию можно повысить парикмахерам, визажистам, стилистам и другим специалистам, работающим в индустрии красоты.

Как отмечают Международный день красоты в России

9 сентября свой профессиональный праздник отмечают косметологи, визажисты, производители и продавцы косметики, пластические хирурги, работники модельного бизнеса и все специалисты бьюти-индустрии. В этот день часто проводят конкурсы красоты, причём на всех уровнях: от университетского до международного. Нужно заметить, что участвуют в них не только общепринятые красавицы со стандартной внешностью, но и люди с необычными лицами и телами. Да и интеллектуальных и творческих заданий на таких конкурсах никто не отменял — невозможна внешняя красота без красоты внутренней.

Мероприятия в честь Международного дня красоты

День красоты — это прекрасный повод для многих салонов и парикмахерских провести рекламные акции по привлечению новых клиентов. Так часто и происходит. В честь праздника многие россиянки получают возможность пройти процедуру по улучшению внешности намного дешевле, а где-то при записи на маникюр — оформление бровей в подарок. Актуальные акции ищите на сайтах салонов в своём городе.

Курсы для мастеров красоты, повышения квалификации, мастер-классы — всё это может стать дешевле в честь праздника 9 сентября. Обязательно ловите "вкусные" цены на страницах организаторов в соцсетях.

С 6 по 10 сентября в интернет-магазинах Wildberries, Ozon, LaModa, Pudra и Rive Gauche в честь дня красоты ищите скидки до 45% на косметику брендов L’Oréal Paris, Maybelline, NYX Professional Makeup и Garnier.

В Уфе прошло неординарное мероприятие, посвящённое Международному дню красоты. Участницы сообщества "Беговой клуб Б" устроили декоративный забег в платьях. В неспортивной одежде они пробежали пять километров от Гостиного двора до Дворца молодёжи. На финише бегуньям вручили медали в форме платья и розу.

Авторы Андрей Ананьев