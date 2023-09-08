Ахнете от шока: Вот каким считался идеал женской красоты в Древнем Египте

В разные времена стандарты красоты существенно отличались. Так, если в XVII веке идеальными считались пышнотелые, "рубенсовские дамы", то уже в XVIII веке в моду вошли юношеская физическая хрупкость и фигура "песочные часы" — ради неё женщины были готовы пойти на многочисленные жертвы, в том числе носить удушающие, тугие корсеты.

Свой эталон красоты существовал и в Древнем Египте — одной из самых загадочных и таинственных стран. Египет славится своей богатой и уникальной культурой, которая оставила нам множество артефактов и источников, позволяющих изучить различные аспекты жизни тех времен. Одним из таких является представление о женской красоте и идеале женской внешности. Какими были красавицы Древнего Египта?

1. Безупречная кожа

Одной из главных черт идеала женской красоты в Древнем Египте была гладкая и безупречная кожа. Иллюстрация © Shutterstock

В Древнем Египте светлая безупречная кожа считалась воплощением красоты. Женщины прилагали все усилия, чтобы защитить свою кожу от палящего солнца. Потому использовали смеси, приготовленные из таких ингредиентов, как миндальное масло и мёд, чтобы сохранить бледный цвет лица.

2. Обязательно пышная причёска

Любили египтянки и пышные причёски. Правда, вместо того чтобы естественным образом отращивать волосы, они поступали проще: брились налысо, а на голову надевали парики из овечьей шерсти. Чтобы увеличить причёску, один парик нередко надевали на другой. Зачастую наносили на них ароматические масла, чтобы приятно пахнуть. Парики носили не только знатные особы, но и простые люди, правда, их "волосы" должны были быть "поскромнее".

3. Дама с элементами зелёного

В Древнем Египте был в моде зелёный цвет. Женщины даже занимались маникюром. Да-да, делали они это зелёной краской из растёртого малахита. Интересно и то, что красили не только ногти, но и ступни ног. Это считалось красивым. Кроме того, женщины Древнего Египта выделяли зелёно-синей краской вены на шее и висках. А глаза подводили косметикой из углекислой меди, удлиняя контур к вискам.

4. Носит прозрачную одежду

Ещё одними важными чертами "мисс Древний Египет" были прозрачные одежды и обнажённая грудь. Фото © Shutterstock

Одежды египтянок были прозрачные. При этом юбка знатных дам настолько плотно облегала икры, что походка становилась медлительной и величественной. Грудь у египтянок часто обнажалась, но никогда специально не подчёркивалась.

5. Высокая и с большими глазами

Идеалом женской красоты в Древнем Египте считалась высокая, стройная брюнетка с широкими плечами, плоской грудью и длинными ногами. Дамы стремились к идеалу женственности и грации. Они уделяли особое внимание своей фигуре и старались подчеркнуть её достоинства. Изображения женщин часто демонстрируют изящные формы и пропорциональное телосложение. Черты лица древней египтянки были тонкими, особенно выделялись глаза. Идеальной формой которых считалась миндалевидная — её девушки старались подчеркнуть.

6. Девушка, знающая про эпиляцию

Девушка, претендующая на звание идеала красоты, непременно должна была обладать гладкой кожей на теле — на нём не было ни единого волоска. Для этого египтянки использовали восковую эпиляцию, после чего увлажняли кожу маслами и благовониями. Вместе с тем жительницы Древнего Египта активно использовали белила, которые придавали загоревшей тёмной коже модный светло-жёлтый оттенок.

7. С детскими чертами лица

Идеалом женской красоты в Древнем Египте были также детские черты лица у зрелых дам. Иллюстрация © Shutterstock

Ещё одной особенностью идеала красоты в Древнем Египте была неотения — стремление к сохранению детских черт у взрослых женщин. Для этого египтянки красили щёки и губы соком ириса, который придавал лицу свежесть и детский румянец.

8. Внутренняя красота женщины