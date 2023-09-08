Как нас обманывает мозг, заставляя принимать неверные решения: 7 коварных ловушек

Коварные небольшие мозговые сбои, из-за которых реальность кажется зеркальной, называются по-умному когнитивными искажениями. Это ошибки мышления, ложные убеждения и неверные сознательные установки. Например, сюда относится уверенность человека, что он почему-то лучше знает, как стоит поступить его близким. Зачем это нужно нашему мозгу и какие хитрости он придумывает изо дня в день? Разбираемся вместе.

1. Я знаю, что это так, зачем опять пробовать?

Предвзятость убеждения — распространённая ловушка мозга. Дело в том, что мы склонны искать всевозможные подтверждения собственных убеждений и отвергать факты, которые их опровергают. Фото © Shutterstock

Первая хитрость — предвзятость подтверждения. Мы — детектив и судья в своём собственном уголовном деле. Наш мозг обожает доказательства, подтверждающие наши устоявшиеся убеждения, и отвергает любые факты, которые их не подтверждают. Представьте, вы решили попробовать себя в чём-то новом и впервые пошли, например, на занятия йогой. Переживаете, что не так одеты или не сможете выполнить всё то, что уже умеют другие. Располагаетесь в дальнем углу комнаты, чтобы никто вас не заметил. Каждый смешок людей по соседству принимаете на свой счёт, потому что уверены: все высмеивают вашу неопытность. В конце концов вы обещаете себе, что больше никогда туда не вернётесь. Что же происходит, когда мы испытываем такие чувства? Дело в том, что мы склонны искать всевозможные подтверждения собственных убеждений. В этом примере человек выискивает любую мелочь, которая подтвердила бы его комплексы и страхи. И с таким подходом он это обязательно найдёт. Не замечая и не веря, что все другие люди поглощены своими делами и никто не обращает на него внимания.

2. Да с ним все ясно — он просто тоже хочет Playstation!

Есть ещё одна ловушка мышления — проекция своих взглядов, чувств и желаний на других. Тут мы говорим о ложной убеждённости в том, что люди хотят того же самого, что и вы, а также разделяют аналогичные взгляды. Пример: девушка утверждает, что все её подруги любят ходить в кино по выходным, потому что это нравится ей самой. Она ошибочно проецирует свои интересы на окружающих, не проверяя этот факт на реалистичность.

3. Я так и знал!

Предвзятость в ретроспективе — это заблуждение, будто каждый "всегда знал", что был прав. Фото © Shutterstock

Предвзятость в ретроспективе — это заблуждение постфактум, что каждый "всегда знал", что он был прав. Кто-то может также ошибочно предположить, что он обладал особым пониманием или талантом в предсказании исхода. Классический пример — финансовый кризис 2008 года или пузырь доткомов в конце 1990-х годов. Если вы сейчас поговорите с людьми того времени, то услышите от них, что все признаки присутствовали, — все знали, что это приближается. Однако, если вы изучите историю, узнаете, что к голосу аналитиков или профессионалов в области инвестиций, которые кричали о существовании проблемы в то время, не прислушивались. Фактически над ними смеялись, а инвесторы в основном игнорировали предупреждения. Или вот, например, помните, вы сказали: "Я всё это знал!" — после победы любимой команды? Предвзятость ретроспективного взгляда заставляет нас думать, что мы знали результат с самого начала, хотя на самом деле мы ничего не знали.

4. Все мужики одинаковые…

Следующая уловка мозга — обобщение частных случаев. Пример такого когнитивного искажения: три автобуса подряд опоздали по расписанию. Человек делает вывод: сегодня все автобусы опаздывают. Он ложный. Почему? Три автобуса — это не все, и не было наблюдения за последующими рейсами.

5. Я всё учёл и проконтролировал

Иллюзия контроля — склонность людей верить в то, что они способны контролировать события и влиять на их результаты. Фото © Shutterstock

Я расписал все задачи на две недели вперёд, контролирую таск-трекер, провожу стендапы каждый день. Казалось бы, что может пойти не так? Да что угодно. Например, в самый ответственный момент случится авария на электростанции, заболеет главный разработчик или заказчик переносит проект на полгода. Часто кажется, что всё зависит от нашей воли, а события, на которые мы повлиять не в силах, маловероятны. Это тоже ошибка. Иллюзия контроля — склонность людей верить в то, что они способны влиять на события и их результаты. Человек боится неопределённости, поэтому склонен считать, что всё можно тщательно спланировать. Иногда контроль, вернее его иллюзия, приобретает довольно странные формы: стучим по дереву, плюём через левое (или правое?) плечо три раза и думаем, что это точно защитит нас от непредвиденных обстоятельств. Кроме того, чем больше мы вовлечены в то, что делаем, тем выше вера в успех и тем меньше мы рассматриваем негативные сценарии. У нас должно быть спокойствие, чтобы принять то, что от нас не зависит, и настойчивость, чтобы изменить то, что мы действительно можем изменить.

6. А вдруг завтра эта сумка станет дороже?

Есть такая штука, как синдром упущенной выгоды. Мы боимся, что прозеваем что-то важное. Есть даже такое понятие, как FOMO-маркетинг, когда стратегия строится на соответствующих триггерах. Например, на страхах аудитории основаны такие техники, как обратный отсчёт до конца акции, закрытые распродажи, искусственно созданный дефицит.

7. Либо чёрное, либо белое, а какие ещё варианты?

Стремление поделить всё происходящее вокруг по бинарной логике не позволяет видеть великое множество сложных промежуточных вариантов. Фото © Shutterstock