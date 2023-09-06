В СССР эти лакомства уплетали за обе щеки, а сегодня такое никто есть не станет

Современные дети любят молочный шоколад, желательно с начинкой, и чтобы к сладкому прилагалась игрушка или хотя бы наклейка. Во времена СССР дети были не так избалованы, для них главное — чтобы вкусно, дёшево и не так сердито!

1. Жжёный сахар

В СССР "чупа-чупсов" не было, зато были люди со смекалкой. Какими сладостями лакомились советские дети? Фото © Shutterstock

Когда советским детям очень хотелось сладкого, они брали обычную ложку, наливали в неё воду, добавляли сахар и ставили на плиту. Затем вставляли спичку в подостывшую массу — и советский чупа-чупс был уже в руке. А можно было просто облизывать ложку, обжигая язык.

2. Сухой кисель

Одним из самых вкусных лакомств в советском пространстве считался сухой кисель. Если готовить его по инструкции, то за несколько минут мог получиться традиционный фруктовый напиток. Однако никто из советских школьников кисель не варил. Обычно брикет сгрызали сухим, не доносив до дома. В то время стоило такое лакомство примерно тридцать копеек, поэтому дети часто скидывались во дворе, чтобы купить десерт на всех.

3. Батон с сахаром

Сегодня батон, посыпанный сахаром, кажется чем-то странным. Но в Советском Союзе с десертами было туго, поэтому такая еда воспринималась на ура. Кто-то просто посыпал ломтик белого хлеба или батона сахарным песком. Ну а гурманы сначала намазывали хлеб маслом и только потом добавляли сладости. Можно сказать, что это было бюджетное советское пирожное. А для взрослых был альтернативный "бутерброд" — с чёрным хлебом, подсолнечным маслом и солью. Для многих с годами это лакомство стало тем самым "вкусом детства".

4. Варёная сгущёнка

Варёной сгущёнки в Советском Союзе не было, поэтому люди варили её сами. Фото © Shutterstock

В СССР, если вдруг захотелось варёной сгущёнки, её нужно было варить самостоятельно. Прямо в банке. В кастрюлю набиралась вода, туда помещалась банка сладкого молочного продукта и варилась в течение двух-трёх часов. Важно было не пропустить момент, когда десерт будет готов. Во многих семьях такие кулинарные эксперименты заканчивались плачевно: оттиранием взорванной сгущёнки от всех кухонных поверхностей.

5. Аскорбинка

Советские дети были постоянными покупателями в аптеках. Вместе с напальчниками для стрельбы рябиной они обязательно прихватывали с собой аскорбинку. Никто не задумывался о дозировках, так как для советской детворы это была всего лишь самая вкусная конфета, а не лекарство.

6. Печенье "Юбилейное" с маслом

Когда не получалось "раскрутить" бабушку на пирожки, а маму — на карамельного петушка, приходилось довольствоваться печеньем "Юбилейное". Немного тюнинга в виде масла — и советское Oreo было готово.

7. Советский йогурт

Находчивые советские люди изобрели йогурт ещё до того, как это стало мейнстримом. Сметана и варенье — вот вам и сладкий, и в меру лёгкий десерт. Фото © Shutterstock