Составлен топ-5 самых быстрых способов разбогатеть

Более 35% опрошенных россиян считают, что богатыми можно назвать тех людей, которые зарабатывают более 1 миллиона рублей в месяц. Об этом говорят данные опроса, который провели аналитики сервиса "Работа.ру" среди граждан нашей страны.

Показатель россиян, считающих, что для статуса богатого человека нужно зарабатывать от миллиона рублей в месяц (35%) увеличился за последний год. В 2022-м так считали лишь 26% опрошенных.

По мнению 23% участников исследования, богатыми можно считать людей с доходом от 301 до 500 тысяч, данный показатель остался таким же, как и в прошлом году. При этом каждый пятый из опрошенных (20%) заявил, что богатый человек зарабатывает от 501 тысячи рублей до 1 миллиона в месяц, в прошлом году доля считающих так людей была несколько больше — 21%. А по мнению 18% респондентов, чтобы быть богатым, нужно зарабатывать от 101 до 300 тысяч рублей (19% в 2022-м году).

"Интересно, что количество людей, которые определяют богатство доходом до 100 тысяч рублей, составило 4%, хотя в прошлом году их было 11%", — подчеркнули аналитики в беседе с RT.

Основными атрибутами состоятельности, по мнению опрошенных россиян, являются крупная сумма денег на банковском счёте (так считают 63% участников опроса), элитная недвижимость (55%) и собственное дело (50%). 44% респондентов считают, что у богатых обязательно есть дорогой автомобиль, 32% говорят о том, что богатый человек может позволить себе прислугу или помощников по хозяйству, а 25% уверены, что богатство можно определить по дорогим украшениям, одежде люксовым брендам и обуви.

По мнению 19% опрошенных богатые люди — это те, кто может позволить себе путешествия, а ещё 18% считают, что показатель богатства — личный водитель. По мнению каждого десятого из опрошенных (10%), популярность и медийность — верные признаки состоятельности.

Большая часть опрошенных россиян (51%) считает, что быстрее всего разбогатеть можно, получив крупное наследство. Второй по популярности (49%) способ — инвестиции, а третий (37%) — победа в лотерее. Дальше в этом рейтинге брак с богатым партнёром (34%), карьера в престижных компаниях (31%), на последнем месте — развитие собственного дела (23%).

Исследование было проведено в сентябре этого года. В нём участвовали три тысячи совершеннолетних респондентов со всех регионов РФ.