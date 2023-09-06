Далай-лама заявил, что намерен дожить до 110 лет
Духовный лидер тибетского народа далай-лама XIV намерен дожить до 110 лет. Такими планами он поделился на встрече с последователями в главном тибетском храме Дхарамсалы. Религиозный лидер признался, что видел своё будущее во сне, поэтому о продолжительности земной жизни он не беспокоится и не рефлексирует.
"Я очень часто в своих снах вижу, что доживу до 110 лет, сейчас мне 88. Я рассчитываю прожить ещё лет 10–15 лет, чтобы служить учению Будды Шакьямуни", — поделился далай-лама.
Далай-лама — духовный лидер последователей ламаизма (буддийское учение о перевоплощающихся ламах). Нынешний далай-лама Лхамо Тхондуп — 14-й в цепочке монахов, насчитывающей пять столетий. Он считается земным воплощением (реинкарнацией) Авалокитешвары — бодхисаттвы сострадания. Далай-ламу почитают как святого, достигшего высших степеней просветления, но не ушедшего в нирвану.
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ТАСС / AP / Ashwini Bhatia