Далай-лама дал совет, как остановить все войны раз и навсегда

Духовный лидер тибетского народа Далай-лама XIV, выступая на международной конференции "Сознание животных" в Дхарамсале (Индия), рассказал, как можно, по его мнению, прекратить все войны на Земле. По его словам, сделать это следует до того, как наступит глобальное потепление, которое может попросту уничтожить нашу планету.

"До того как наступит глобальное потепление, мы должны достичь мира на Земле. Для этого людям необходимо развивать любовь и сострадание, осваивать методы умиротворения ума. Земля без войн, без армий — планета должна стать мирной", — приводит РИА "Новости" слова буддийского монаха.

Также Далай-лама отметил, что любое живое существо имеет право на жизнь без страданий, и призвал заботиться о ближних. Этого можно достичь не только с помощью религии, науки и медицины, но и благодаря соответствующему светскому образованию и воспитанию.