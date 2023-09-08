Участники соревнования по лени, который проходит в курортном посёлке Брезна в Черногории и продолжается уже третью неделю, установили рекорд, пролежав практически не двигаясь 463 часа. Об этом сообщает RuNews24.

Начался чемпионат 18 августа. К двадцатому дню состязаний борьбу за титул самого ленивого черногорца продолжают семеро участников (на старте был 21 человек). Каждый из семи полон решимости выиграть звание главного лентяя и получить денежное вознаграждение — 1000 евро. Соревнующиеся лентяи рассказали журналистам о том, что на самочувствие не жалуются.

Чемпионат по лени в Брезне. Видео © YouTube / UNA TELEVIZIJA

"У нас здесь есть всё, что нам нужно, компания замечательная, время летит быстро", — поделился 23-летний Филип Кнежевич, который участвует в конкурсе в первый раз.

Первое подобное соревнование в Черногории провели 12 лет назад. Условия конкурса такие: участникам разрешается только лежать. У них есть 10 минут в течение каждых восьми часов, чтобы справить нужду. Пока соревнующиеся лежат, им можно использовать смартфоны, ноутбуки и читать.