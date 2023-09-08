Семеро черногорцев нежатся в постели уже 463 часа ради титула главного лентяя
Участники чемпионата по лени в Черногории установили рекорд, пролежав 463 часа
Чемпионат по лени в Брезне в 2023 году. Обложка © regionalobala.si
Участники соревнования по лени, который проходит в курортном посёлке Брезна в Черногории и продолжается уже третью неделю, установили рекорд, пролежав практически не двигаясь 463 часа. Об этом сообщает RuNews24.
Начался чемпионат 18 августа. К двадцатому дню состязаний борьбу за титул самого ленивого черногорца продолжают семеро участников (на старте был 21 человек). Каждый из семи полон решимости выиграть звание главного лентяя и получить денежное вознаграждение — 1000 евро. Соревнующиеся лентяи рассказали журналистам о том, что на самочувствие не жалуются.
Чемпионат по лени в Брезне. Видео © YouTube / UNA TELEVIZIJA
"У нас здесь есть всё, что нам нужно, компания замечательная, время летит быстро", — поделился 23-летний Филип Кнежевич, который участвует в конкурсе в первый раз.
Первое подобное соревнование в Черногории провели 12 лет назад. Условия конкурса такие: участникам разрешается только лежать. У них есть 10 минут в течение каждых восьми часов, чтобы справить нужду. Пока соревнующиеся лежат, им можно использовать смартфоны, ноутбуки и читать.
А 27 августа представительница Японии Нанами Нагура заняла первое место на чемпионате мира по игре на воздушной гитаре (Air Guitar World Championships). Второе место занял представитель Финляндии Аапо The Angus Раутио из Оулу, а третье досталось россиянину Кириллу Guitarantula Блюменкранцу.