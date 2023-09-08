Экскурсовод раскрыл точное место создания оливье в Москве

Рецепты популярного салата оливье и печенья "Юбилейное" были созданы в Москве. Об этом рассказал экскурсовод MoscowWalks Александр Усольцев по случаю Дня города.

"Все знают салат оливье, но даже многие жители Москвы вряд ли предполагают, что этот салат был не только создан в столице, а ещё и место сохранилось, где его придумали. Сейчас это здание театра (речь идёт о театре "Школа современной пьесы". — Прим. Лайфа), а когда-то это был ресторан и гостиница "Эрмитаж", где работал знаменитый повар Люсьен Оливье", — сообщил экскурсовод в беседе с RT.

Кроме того, Усольцев поведал, что рецепт широко известного в России печенья "Юбилейное" тоже был создан в Москве в 1913 году, тогда отмечался 100-летний юбилей династии Романовых. Собеседник RT добавил, что рецептура печенья оказалась очень удачной, поэтому его начали производить и распространять в больших объёмах.