Стилист раскрыла, как поддерживать красоту всего за 3 тысячи рублей в месяц

Поддерживать красоту можно даже за три тысячи в месяц, но это самый бюджетный вариант. А комфортная сумма — это 300 тысяч рублей. Об этом рассказала РИАМО основатель сервиса Style Box по подбору и доставке одежды Ольга Ким.

"Можно поддерживать красоту за три тысячи рублей в месяц. Для этого надо бриться бритвой дома или делать домашнюю эпиляцию, а не лазерную, не ходить к косметологу, не ходить на маникюр, делать укладку дома, иметь длинные волосы и стричь их очень редко. Два раза в год, например", — сказала Ким.

Для экономии она посоветовала дамам самим делать массаж лица и заниматься фитнесом дома, ходить к стоматологу по полису ОМС и выбирать базовую одежду, которая долго остаётся в моде, а обновлять гардероб точечно и постепенно. Например, по одной вещи в один-два месяца. То же самое и с косметикой.

А вот для комфортной оплаты всех бьюти-процедур и обновления гардероба каждый месяц в Москве необходимо 300 тысяч рублей, утверждает Ким. Она пояснила, что в эту сумму будут входить маникюр, педикюр, косметолог, эпиляция, стрижка и окрашивание, услуги стилиста, одежда и обувь, фитнес или занятия йогой, массаж тела и лица, стоматолог и косметика.