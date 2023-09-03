Косметолог дала советы, как подготовить кожу к осенним холодам

С наступлением осенних холодов у некоторых могут проявиться сухость и раздражение кожи. Чтобы этого не произошло, важно правильно ухаживать за кожей. О том, как это сделать, Лайфу рассказала врач – косметолог-дерматолог, специалист по коррекции фигуры "СМ-Косметологии" Екатерина Шадрина.

Прежде всего доктор призвала использовать питательные увлажняющие средства, чтобы предотвратить обезвоживание кожи. Кроме того, важно уделить внимание уходу за губами, так как они часто страдают от сухости в холодное время года. Также эксперт посоветовала не забывать про средства с SPF-защитой, ведь ультрафиолетовые лучи осенью по-прежнему активны.

"С приходом осени воздух становится более сухим, что может привести к потере влаги кожей и её обезвоживанию при отсутствии должного ухода. Потеря сияния и ухудшение тона кожи развиваются вследствие обезвоживания, так как на её поверхности могут накапливаться чешуйки в виде формирования очагов шелушения, светоотражающая функция кожи нарушается, что влечёт за собой изменение её внешнего вида", — отметила Шадрина.

Медик добавила, что осенью может повыситься чувствительность кожи, что связано с изменением температурного режима и влажности. Также в это время обостряются акне и розацеа.

"Появление воспалительных элементов развивается из-за комбинации факторов, таких как сухость кожи, изменение бактериальной микрофлоры и pH кожи из-за нарушения свойств гидролипидной мантии и эпидермального барьера в целом", — пояснила эксперт.