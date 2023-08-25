Назван фрукт, который вернёт здоровый цвет и упругость коже лица

Здоровое питание может замедлять процессы старения в человеческом организме, а ещё есть фрукт, который омолаживает кожу лица. Об этом рассказала диетолог, нутрициолог Зоя Богданова.

Чрезмерное количество свободных радикалов в организме человека может стать причиной окислительного стресса и роста скорости процессов старения, объяснила врач. Правильное питание снижает этот риск. А особенно полезны сливы, употребление которых может восстановить упругость кожи лица.

"Если говорить о красоте и молодости, то сливы полезны для кожи лица. Они богаты витаминами группы А и группы B, в них много магния, железа, кальция, а также веществ, которые нейтрализуют свободные радикалы. Таким образом, употребление слив замедляет процессы старения, то есть окисления клеток. В итоге кожа становится более гладкой и упругой", — поделилась диетолог в беседе с радио Sputnik.

Но тут, как и везде, нужно знать меру. Нутрициолог уточнила, что если ежедневно съедать по 300 граммов фруктов с низким гликемическим индексом, к которым относятся и сливы, то это окажет оптимальный положительный эффект для кожи и цвета лица.