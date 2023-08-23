Косметолог объяснила, почему у курильщиков землистый цвет лица

Курение поражает не только внутренние органы, но и негативно сказывается на коже лица. Она становится грубой, дряблой, рыхлой, серо-землистого цвета, а также перестаёт сиять. А всё из-за попадания в кровь продуктов распада никотина, снижающих тонус сосудов. Об этом рассказала врач-косметолог, дерматолог, миколог "СМ-Косметологии" Нана Носарева.

"Под воздействием никотина возрастает активность свободных радикалов, которые вызывают очень быстрое старение кожи за счёт изменения структуры коллагена и эластина, отвечающих за упругость и эластичность кожи", — добавила она в беседе с "Газетой.ru".

Свежесть и здоровый вид, продолжила врач, кожа теряет из-за разрушения витамина С под воздействием смол. Кроме того, курение пагубно влияет и на волосы, которые становятся тусклыми и ломкими. Локоны также начинают неприятно пахнуть и активно выпадать, отметила медик. Под ударом оказываются и зубы. Дело в том, что сажа делает их жёлтыми и хрупкими. Также приобретается неприятный запах изо рта, а голос становится грубым, сиплым.