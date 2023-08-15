Путь к бронхиту и онкологии: Что происходит с организмом всего из-за пары сигарет в день
Эндокринолог Павлова: Тонус сосудов у курильщиков на 40% ниже здорового человека
Курение приводит к хроническому бронхиту, онкологии, сердечно-сосудистым заболеваниям (главной причине современной смертности). Причём непоправимый вред организму наносит даже пара выкуренных за день сигарет, предупредила эндокринолог Зухра Павлова.
"При проверке нового метода контроля сосудов Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН выяснил, что тонус сосудов у курильщиков со стажем примерно на 40% ниже, чем у некурящих. А дело всё в том, что даже одна сигарета за 12 часов снижает выработку оксида азота в организме", — рассказала она.
В результате снижается эндотелиальная функция, что влияет на микроциркуляцию крови в дистальных отделах и состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Это, в свою очередь, приводит к ухудшению здоровья в целом. При этом врач напомнила, что безопасного табачного дыма не существует. Причём от него страдает не только курящий, но и его окружение, особенно дети.
Ранее Лайф рассказывал, как курение вредит сну. Оказывается, курение не только уменьшает продолжительность ночного отдыха и его глубину, но и провоцирует отёк лёгких. Он даже может привести к краткосрочной остановке дыхания. Помимо этого, курильщики со стажем также могут столкнуться с учащением беспричинных пробуждений и появлением тяжёлого храпа.
Shutterstock