Путь к бронхиту и онкологии: Что происходит с организмом всего из-за пары сигарет в день

Курение приводит к хроническому бронхиту, онкологии, сердечно-сосудистым заболеваниям (главной причине современной смертности). Причём непоправимый вред организму наносит даже пара выкуренных за день сигарет, предупредила эндокринолог Зухра Павлова.

"При проверке нового метода контроля сосудов Институт автоматики и процессов управления ДВО РАН выяснил, что тонус сосудов у курильщиков со стажем примерно на 40% ниже, чем у некурящих. А дело всё в том, что даже одна сигарета за 12 часов снижает выработку оксида азота в организме", — рассказала она.

В результате снижается эндотелиальная функция, что влияет на микроциркуляцию крови в дистальных отделах и состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Это, в свою очередь, приводит к ухудшению здоровья в целом. При этом врач напомнила, что безопасного табачного дыма не существует. Причём от него страдает не только курящий, но и его окружение, особенно дети.