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15 августа, 12:16

Косметолог предупредила о вреде БАДов и "капельниц красоты"

Косметолог Кубаева: БАДы и гиалуроновая кислота бесполезны против старения

Одни лишь БАДы и гиалуроновая кислота не могут остановить старение, их можно использовать лишь вкупе с косметологическими процедурами. Сами по себе для борьбы с возрастными изменениями они практически бесполезны, заявила дерматовенеролог, косметолог и нутрициолог клиники Центр красоты и здоровья "Натаниэль" Анна Кубаева.

"Например, от капсул коллагена, принятых перорально, обычно ожидают помощи коже. Но попавший внутрь желудка коллаген расходуется на приоритетные проблемы организма: укрепляет суставы, связочный аппарат. Чтобы человек прежде всего не потерял подвижность", — приводит её слова "Газета.ru".

По итогу элемент просто не достигает кожного покрова, причём таким образом будет действовать каждое вспомогательное вещество биологически активной добавки. Аналогично и с гиалуроновой кислотой, которая прежде всего идёт на восполнение стекловидного тела глазного яблока, слизистой оболочки ЖТК или функций суставов — коленей, голеностопов, локтей. Только когда организм закроет потребность приоритетных зон, могут начаться подвижки в косметических.

"Поскольку недостаток вещества — генетически детерминированный фактор, то избавиться от этой симптоматики навсегда невозможно, даже если сидеть на БАДах всю жизнь", — подчеркнула врач.

При этом многие решаются на "капельницы красоты", однако вреда от них ещё больше, чем эффекта. Как пояснила медик, при их использовании организм задействует почечную систему и берёт колоссальную нагрузку в детоксикации. Детоксы и капельницы нужны лишь в случае отравления, в бьюти-целях же применять такой способ крайне опасно.

"БАДы в косметологических целях омоложения могут применяться только в дополнение к косметологическим протоколам. Поэтому мифами про молодильные яблоки, черешню и лимон лучше не тешиться: даже если мы съедим килограмм черешни, витамин С до кожи не доберётся", — добавила косметолог.

Говоря про опасность БАДов, отметим, что наибольший вред могут нанести популярные в бодибилдинге, для похудения и для лечения депрессии. Безопасно можно принимать лишь содержащиеся в еде, например омега-3, куркумин, протеин, коллаген и витамин C. Однако назначать их необходимо после определённого обследования.

Диетолог раскрыла, действительно ли "блокирующие калории" БАДы эффективны

Диетолог раскрыла, действительно ли "блокирующие калории" БАДы эффективны

Кстати, ранее Лайф уже рассказывал, что БАДы могут привести к токсическому поражению печени. Они совсем не так безопасны, как их выставляет реклама. Препараты не входят в категорию лекарственных, поэтому для их производителей это довольно лёгкий бизнес, не требующий строгого контроля и клинических испытаний.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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