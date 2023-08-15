Косметолог предупредила о вреде БАДов и "капельниц красоты"

Одни лишь БАДы и гиалуроновая кислота не могут остановить старение, их можно использовать лишь вкупе с косметологическими процедурами. Сами по себе для борьбы с возрастными изменениями они практически бесполезны, заявила дерматовенеролог, косметолог и нутрициолог клиники Центр красоты и здоровья "Натаниэль" Анна Кубаева.

"Например, от капсул коллагена, принятых перорально, обычно ожидают помощи коже. Но попавший внутрь желудка коллаген расходуется на приоритетные проблемы организма: укрепляет суставы, связочный аппарат. Чтобы человек прежде всего не потерял подвижность", — приводит её слова "Газета.ru".

По итогу элемент просто не достигает кожного покрова, причём таким образом будет действовать каждое вспомогательное вещество биологически активной добавки. Аналогично и с гиалуроновой кислотой, которая прежде всего идёт на восполнение стекловидного тела глазного яблока, слизистой оболочки ЖТК или функций суставов — коленей, голеностопов, локтей. Только когда организм закроет потребность приоритетных зон, могут начаться подвижки в косметических.

"Поскольку недостаток вещества — генетически детерминированный фактор, то избавиться от этой симптоматики навсегда невозможно, даже если сидеть на БАДах всю жизнь", — подчеркнула врач.

При этом многие решаются на "капельницы красоты", однако вреда от них ещё больше, чем эффекта. Как пояснила медик, при их использовании организм задействует почечную систему и берёт колоссальную нагрузку в детоксикации. Детоксы и капельницы нужны лишь в случае отравления, в бьюти-целях же применять такой способ крайне опасно.

"БАДы в косметологических целях омоложения могут применяться только в дополнение к косметологическим протоколам. Поэтому мифами про молодильные яблоки, черешню и лимон лучше не тешиться: даже если мы съедим килограмм черешни, витамин С до кожи не доберётся", — добавила косметолог.

Говоря про опасность БАДов, отметим, что наибольший вред могут нанести популярные в бодибилдинге, для похудения и для лечения депрессии. Безопасно можно принимать лишь содержащиеся в еде, например омега-3, куркумин, протеин, коллаген и витамин C. Однако назначать их необходимо после определённого обследования.