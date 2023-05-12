Диетолог раскрыла, действительно ли "блокирующие калории" БАДы эффективны

Биологически активные добавки – "блокаторы калорий" — это вещества, которые блокируют ферменты, расщепляющие сложные углеводы. Однако они не могут полностью предотвратить их переваривание и всасывание. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-эндокринолог, диетолог КДЦ "МЕДСИ на Белорусской" и ММЦ "МЕДСИ на Мичуринском проспекте" Анна Кривошеева.

"Это вещества, обычно извлекаемые из белой фасоли, которые блокируют ферменты, расщепляющие углеводы. Блокаторы углеводов не ингибируют все ферменты, расщепляющие углеводы, они действуют только на амилазы, ферменты, расщепляющие сложные углеводы (крахмал). Простые углеводы (сахара) усваиваются организмом в полном объёме", — рассказала она.

Медик напомнила, что ферменты — это высокоэффективные молекулы. Даже если развитие одной их фракции замедляется, несколько оставшихся настолько активны, что могут переваривать значительное количество крахмала. Просто это занимает больше времени. Эксперт заключила, что блокаторы калорий малоэффективны. Их приём должен сочетаться с диетой и физической активностью.

А вот в вопросе побочных эффектов блокаторы углеводов считаются безопасными, отметила Кривошеева. Но при этом могут привести к диарее, вздутию живота и спазмам.