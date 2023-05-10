Дерматолог советует не использовать в межсезонье косметику с ретинолом и витамином А

Перепады температур, особенно резкие, прямо сказываются на состоянии кожи. В такие периоды кожа нуждается в мягком очищении, увлажнении и питании, сообщила РИАМО дерматолог и косметолог Светлана Студеникина.

На первом этапе врач рекомендует использовать эмульсии, пенки, молочко для очищения. Далее следует тонизация — для удаления излишков себума, загрязнений, отшелушивания верхнего рогового слоя и обогащения кожи необходимыми компонентами. Завершающий шаг — увлажнение кожи с помощью кремов, стимулирующих выработку коллагена.

В межсезонье кожа требует дополнительного увлажнения, при этом текстура крема должна быть лёгкой. Сыворотки и маски запустят процессы клеточного обновления, насытят кожу, предотвратят преждевременное старение, отметила косметолог.

"Есть важный нюанс — в данные сезоны ни в коем случае нельзя использовать косметику с витамином А или ретинолом в составе: они повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, при взаимодействии с солнцем есть риск ожога и пигментации", — уточнила Студеникина.