Врач перечислила методы "лечения" акне, которыми можно сделать только хуже

Ряд методов лечения акне могут не только не помочь коже, но и навредить. Среди них неправильный уход, гормональные и спиртосодержащие средства. Об этом в беседе с Лайфом рассказала врач-косметолог, дерматолог, миколог "СМ-Косметологии" Кристина Тогоева.

Первым вредным методом она назвала неправильный уход. Например, использование дегтярного или любого другого мыла нарушает pH кожи. Такие средства создают благоприятные условия для размножения условно-патогенных бактерий и пересушивают кожу. Вредны и спиртосодержащие средства, считает врач.

"Лосьоны, болтушки, лекарственные наружные средства, содержащие спирт, пересушивают кожу. Нарушается водно-жировая мантия кожи, и, для того чтобы её восстановить, кожа начинает вырабатывать ещё больше кожного сала. А кожное сало, в свою очередь, является благоприятной средой для размножения бактерий, в том числе Cutibacterium acnes, являющейся провокатором акне", — отметила эксперт.

Вредным методом она назвала аппаратные методики на стадии обострения. Например, та же шлифовка борется уже с последствиями акне — атрофическими рубцами. А вот фототерапия может быть направлена как на лечение, так и на работу с поствоспалительными застойными пятнами. Хорошо себя зарекомендовала фотодинамическая терапия на аппарате Heleo.

"Пилинги не по показаниям и при бесконтрольном использовании могут навредить и спровоцировать акне. Терапевтическим эффектом будут обладать салициловый, азелаиновый, молочный, резорциновый пилинги", — уточнила специалист.

Тогоева также предупредила, что гормональные инъекции и мази необходимо использовать только по назначению врача, по показаниям и коротким курсом. Если применять их долго, то это приведёт к атрофии кожи, расширению сосудов и пигментации, добавила специалист.