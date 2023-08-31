От водки — "звёздочки", от пива — акне: Как разные виды алкоголя отражаются на вашей коже

Многие люди употребляют алкоголь для расслабления и развлечения, однако он серьёзно бьёт по здоровью организма, в том числе употребление спиртного не проходит бесследно для кожи. При этом различные виды напитков оказывают разное воздействие на состояние лица. Чем грозит бокал вина и рюмка водки, Лайфу рассказала врач – косметолог-трихолог, специалист по коррекции фигуры "СМ-Косметологии" Виктория Ощепкова.

Вино

По словам врача, умеренное употребление красного вина, богатого антиоксидантами, может оказать положительное воздействие на здоровье сердца и кожи. Антиоксиданты помогают бороться с вредными свободными радикалами, что может замедлить процесс старения кожи. Однако, если переборщить с этим напитком, может произойти расширение сосудов, что в конечном итоге приводит к покраснению и раздражению кожи.

Водка, ром, виски

Крепкие алкогольные напитки, такие как водка, ром, виски и другие, могут оказать более негативное воздействие на кожу. Они способны расширять капилляры и повышать токсичность организма, что приведёт к отёкам, покраснению и даже появлению сосудистых "звёздочек" на коже.

"Вода, необходимая организму для нормального функционирования, также выводится из организма при употреблении крепких алкогольных напитков, что может вызвать сухость и ухудшение цвета кожи", — отметила Ощепкова.

Пиво

Употребление большого количества пива может привести к повышению уровня инсулина в организме, что тоже усугубит проблемы с кожей, такие как акне. Кроме того, содержащиеся в пиве гормоноподобные вещества могут оказать влияние на выработку себума — кожного сала, связанного с развитием акне.

"Сделаем краткий вывод: осознанный и умеренный подход к употреблению алкоголя поможет минимизировать негативное воздействие на кожу. Употребление красного вина с умеренностью может оказать положительное воздействие благодаря антиоксидантам. Однако крепкие алкогольные напитки и избыточное потребление пива могут вызвать негативные изменения в состоянии кожи. Важно помнить, что, кроме употребления алкоголя, для здоровья кожи также важны правильное питание, уход и защита от ультрафиолетовых лучей", — заключила эксперт.