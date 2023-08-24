Врач рассказал, чем опасен пивной алкоголизм, который развивается в 4 раза быстрее водочного

Пиво — один из самых популярных алкогольных напитков России. Некоторые считают хмельной напиток "лёгким и сравнительно безопасным", его пьют даже те, кто не прикасается к крепкому спиртному. Однако за красочной мишурой рекламы пенного скрываются серьёзные опасности для жизни. О том, чем опасен пивной алкоголизм, Лайфу рассказал Александр Умнов — хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.

"Начиная употреблять слабоалкогольный напиток с юношеского возраста, к 30 годам можно получить серьёзные проблемы со здоровьем. Со временем вырабатывается психологическая и физическая зависимость, которая называется пивным алкоголизмом. Он развивается в 3-4 раза быстрее, нежели водочный", — предупредил эксперт.

Так, у любителя пива из-за калорийности напитка увеличивается масса тела, появляется "пивной животик". Также краснеет лицо, у мужчин увеличиваются молочные железы. Из-за содержания кобальта в пене пиво влияет на сердце и сосуды: расширяются полости сердца и утолщаются его стенки ("синдром бычьего сердца"). В результате органу требуется большее количество крови, нагрузка на него усиливается, что ведёт к быстрому износу сердечных волокон.

Также из-за быстрого всасывания пива и переполнения кровеносного русла у алкоголика развивается гипертония, а также варикозное расширение вен. В будущем эти патологии приводят к развитию ишемической болезни сердца, тромбоэмболии лёгочной артерии. Из-за этих факторов у пивных алкоголиков наблюдается повышенный риск смерти от сердечного приступа, предупреждает Умнов.

Также пиво пагубно влияет и на желудочно-кишечный тракт. В первую очередь частое употребление пенного приводит к хроническому гастриту на фоне раздражения слизистых оболочек желудка. Пивной алкоголик страдает от боли и тяжести в животе, появляется горечь во рту, изжога. Постоянное воздействие спиртного разрушает клетки печени, у алкоголика постепенно развивается цирроз.

"Токсические дозы для мужчин и женщин разные. Для первых — это 60–80 грамм чистого этанола в сутки, то есть от 800 миллилитров пива. Для женщин эти значения в два раза ниже, поэтому даже бутылка пива объёмом 500 миллилитров при регулярном употреблении может привести к заболеваниям печени. При циррозе печень не может нормально выполнять жизненно важные функции, что приводит, в частности, к повышенной кровоточивости тканей", — отметил врач.

У пивных алкоголиков уровень глюкозы в крови повышается, а чувствительность периферических тканей к инсулину (который нужен для переработки глюкозы) — снижается. Поэтому у любителей пенного появляется повышенный риск сахарного диабета второго типа. Также из-за солей тяжёлых металлов в составе пива у мужчин и женщин снижается выработка полового гормона тестостерона, который отвечает за сексуальное здоровье. Кроме того, у мужчин при потреблении пива начинают активнее вырабатываться женские половые гормоны эстрогены — из-за них и растёр грудь.

Как и любой другой алкоголь, пиво разрушает клетки головного мозга. Кроме того, его употребление приводит к вымыванию из организма магния — важного микроэлемента для здоровья нервной системы. Также любители этого напитка часто страдают от нарушения сокращения мышц, постоянных суставных и мышечных болей.