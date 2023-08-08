Раскрыты лучшие маски из пива для густоты и роста волос

Использование пива в качестве маски для волос поможет не только укрепить волосяные луковицы, но и сделать шевелюру более объёмной и блестящей. Этому будут способствовать содержащиеся в солоде витамины и минералы, уверена специалист лаборатории Центра оценки качества зерна Ольга Шнитцер.

По словам собеседницы издания NEWS.ru, ещё одним положительным эффектом такого метода является активизация роста волос. Нанести напиток на голову можно различными способами. Его удобно распылять на шевелюру при помощи пульверизатора или втирать руками. Также пиво хорошо подойдёт на роль альтернативы бальзаму-ополаскивателю после душа, добавила технолог.

"Солод содержит витамины группы В, витамины А, Е, полифенолы, ряд минералов. Подобный набор подойдёт для поддержания внешней красоты, а особенно волос. Пиво является ингредиентом множества народных рецептов масок для волос или же используется в чистом виде. Пиво помогает сделать шевелюру плотной и блестящей, укрепить волосяные луковицы", — поделилась Шнитцер.