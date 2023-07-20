Жалующийся на нищету экс-президент Польши искупался в пиве
Экс-президент Польши Лех Валенса показал фото, как принимает пивную ванну
Экс-президент Польши Лех Валенса принимает пивную ванну. Обложка © Facebook* / (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Lech Wałęsa
Бывший президент Польши Лех Валенса, который регулярно жалуется на нехватку денег, искупался в пивной ванне. Откровенное фото политик опубликовал на своей странице в социальной сети.
"Купание в пиве", — написал экс-президент, сопроводив публикацию снимком, где лежит в пивной ванне.
Пользователи Сети разделились на два лагеря: одних очень впечатлила данная процедура, другие крайне возмутились таким поведением бывшего польского лидера. Например, один из комментаторов сыронизировал и предположил, что с помощью ванны из хмельного напитка Валенса хочет "вернуться в строй", а другой пожалел, что столько пива "уйдёт в канализацию".
Не забыли припомнить экс-президенту Польши и его высказывания о нехватке денег и нищете. По мнению некоторых пользователей, Валенса лукавит, говоря об "обнищании". Некоторые предположили, что в следующий раз он искупается в нефти.
"До дна, господин Валенса!" — сыронизировал комментатор.
Лех Валенса занимал должность президента Польши с 1990 по 1995 год. Он известен своей ярой русофобской позицией. В частности, он предлагал Западу план по "расчленению" России и призывал напасть на РФ. Вместе с этим политик неоднократно жаловался на низкие доходы. Так, в начале февраля 2021 года Валенса уже говорил о маленькой пенсии и изъявлял желание устроиться на работу электриком, а в этом году он пожаловался на обнищание из-за высокой инфляции в стране.