Жалующийся на нищету экс-президент Польши искупался в пиве

Бывший президент Польши Лех Валенса, который регулярно жалуется на нехватку денег, искупался в пивной ванне. Откровенное фото политик опубликовал на своей странице в социальной сети.

"Купание в пиве", — написал экс-президент, сопроводив публикацию снимком, где лежит в пивной ванне.

Пользователи Сети разделились на два лагеря: одних очень впечатлила данная процедура, другие крайне возмутились таким поведением бывшего польского лидера. Например, один из комментаторов сыронизировал и предположил, что с помощью ванны из хмельного напитка Валенса хочет "вернуться в строй", а другой пожалел, что столько пива "уйдёт в канализацию".

Не забыли припомнить экс-президенту Польши и его высказывания о нехватке денег и нищете. По мнению некоторых пользователей, Валенса лукавит, говоря об "обнищании". Некоторые предположили, что в следующий раз он искупается в нефти.