Регион

Уведомления отключены

18 августа, 09:55

Эксперт раскрыла, какие витамины содержатся в главном ингредиенте пива

Эксперт Шнитцер: Пиво добавляют в маски для волос из-за содержания витаминов

Во всех видах пива используется солод – продукт, получаемый путём проращивания зерна. При этом внутри зёрен проходит химическая реакция, расщепляющая крахмал на нужный для брожения солодовый сахар. Самый популярный злак для изготовления солода – ячмень пивоваренный. Подробнее о солоде Лайфу рассказала специалист лаборатории ФБГУ "Центр оценки качества зерна" Ольга Шнитцер.

По словам собеседницы Лайфа, солод содержит в себе витамины группы В, витамин А, Е, полифенолы, некоторое количество минеральных веществ. Этим объясняется то, что пиво является ингредиентом масок для волос и даже лица.

Раскрыты лучшие маски из пива для густоты и роста волос

Раскрыты лучшие маски из пива для густоты и роста волос

"Пиво помогает сделать волосы плотными, блестящими, укрепить их луковицы. Можно даже использовать напиток вместо укладочных средств для причёски. Существуют и промышленные средства для волос, изготовленные на основе пива. Пиво также используют для ухода за кожей, ногтями, а ещё с ним даже можно принимать ванну. Вот такой универсальный напиток", — рассказала Шнитцер.

Кстати, не только алкогольное пиво вредно для организма. Безалкогольное пенное тоже может нанести ущерб вашему здоровью. Дело в том, что пиво — очень калорийный напиток, и если переборщить, оно подействует, как если бы вы съели много хлеба. И в итоге вызовет ожирение.

Россиянам рассказали, чем грозит ежедневное употребление пива

Россиянам рассказали, чем грозит ежедневное употребление пива

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров