Эксперт раскрыла, какие витамины содержатся в главном ингредиенте пива

Во всех видах пива используется солод – продукт, получаемый путём проращивания зерна. При этом внутри зёрен проходит химическая реакция, расщепляющая крахмал на нужный для брожения солодовый сахар. Самый популярный злак для изготовления солода – ячмень пивоваренный. Подробнее о солоде Лайфу рассказала специалист лаборатории ФБГУ "Центр оценки качества зерна" Ольга Шнитцер.

По словам собеседницы Лайфа, солод содержит в себе витамины группы В, витамин А, Е, полифенолы, некоторое количество минеральных веществ. Этим объясняется то, что пиво является ингредиентом масок для волос и даже лица.

"Пиво помогает сделать волосы плотными, блестящими, укрепить их луковицы. Можно даже использовать напиток вместо укладочных средств для причёски. Существуют и промышленные средства для волос, изготовленные на основе пива. Пиво также используют для ухода за кожей, ногтями, а ещё с ним даже можно принимать ванну. Вот такой универсальный напиток", — рассказала Шнитцер.