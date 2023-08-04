Врач в День пива раскрыл, так ли безвредно безалкогольное пенное

Безалкогольное пиво может быть так же вредно для организма человека, как и алкогольное. Например, оно способно вызвать ожирение. Об этом в Международный день пива, который отмечается 4 августа, рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры терапии Государственного университета просвещения Грант Шехян.

"Любым пивом злоупотреблять вредно. И дело тут не в алкоголе, а в том, что пиво — очень калорийный напиток. Если пить его много, оно, конечно, напрямую не вредит внутренним органам человека, но действует, как если бы вы съели много хлеба, то есть вызывает ожирение. Выражение "пивной живот" не зря бытует", — отметил эксперт в беседе с Лайфом.

В разных странах мира в этом напитке разное количество этанола: в России — 0,5%, в США — 2%. По словам Шехяна, это немного, и в большинстве случаев такое пиво не изменит реакции автомобилистов. Но, к примеру, на жителя Азии, у которого отсутствует фермент, расщепляющий алкоголь, — алкогольдегидрогеназа — даже безалкогольное пенное в большом количестве может оказать влияние.

"Ну и каждый, кто садится за руль, выпив безалкогольное пиво, должен понимать, что алкотест (так же, как после кефира) может показать содержание алкоголя в крови", — добавил специалист.

Он отметил, что безалкогольное пиво не совсем эффективно в борьбе с алкоголизмом. Оно убирает только психологическую зависимость, но не физическую.