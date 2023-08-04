Россиянам рассказали, чем грозит ежедневное употребление пива

Пиво, как и другой алкоголь, не безвредный напиток. Безопасной дозы не существует. Если увлекаться его употреблением, можно получить серьёзные проблемы со здоровьем. Об этом предупредила нутрициолог Оксана Ковылкина.

"Обратите внимание, что минимум два дня в неделю вы не должны употреблять алкоголь. При систематическом употреблении алкоголя возникает риск раковых заболеваний, а также поражения головного мозга, печени и сердечно-сосудистой системы", — сказала она.

Вместе с тем некоторыми свойствами пива пользуются спортсмены. По словам нутрициолога, это, например, бегуны, которые в ходе забега теряют большое количество жидкости, особенно летом.

"И иногда пьют этот безалкогольный напиток в качестве изотоника и источника быстрых углеводов. Главное — не злоупотреблять, иначе пользы уже не будет", — подчеркнула эксперт в беседе с РИАМО.