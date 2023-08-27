Мужчин предупредили о двух страшных последствиях из-за большой любви к пиву

При частом употреблении пива у мужчины могут развиться проблемы с эрекцией, а также увеличивается риск бесплодия. Об этом в беседе с Лайфом рассказал хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

По его словам, из-за солей тяжёлых металлов в составе пива у мужчин и женщин снижается выработка полового гормона тестостерона. Он отвечает за сексуальное здоровье, влияет на производство сперматозоидов у мужчин и яйцеклеток у женщин.

Кроме того, у мужчин при потреблении пива начинают активнее вырабатываться женские половые гормоны — эстрогены. Это приводит к эректильной дисфункции и увеличению грудных желёз.

"По биологическим признакам мужчина превращается в женщину, что влияет на его репродуктивную функцию. Шанс стать отцом становится всё меньше, вероятны бесплодие и импотенция. Конечно, такие нарушения развиваются с годами, а не сразу", — сказал Умнов.