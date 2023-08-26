Большой живот, мужской голос и дряблая кожа: Назван убийственный для женской красоты алкоголь

Женщинам не следует злоупотреблять пивом, потому что их внешность становится мужеподобной и развиваются гинекологические заболевания. Об этом Лайфу рассказал хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

"У женщин нарушается гормональный фон, из-за чего возникают проблемы с лишним весом, развиваются гинекологические заболевания. Негативное влияние пива на женский организм ещё в том, что нарушается менструальный цикл, иногда месячные вовсе исчезают", — объяснил он.

Любительницам пива трудно забеременеть, а если это происходит, то высоки риски выкидыша. Пенный напиток сильно влияет на гормональный фон: почти в два раза повышается вероятность рака половых органов и молочных желёз. А в период беременности и грудного вскармливания пиво вообще категорически запрещено, напомнил доктор.

Помимо этого, женщина теряет свою красоту, приобретая мужеподобные черты. У неё растёт живот, исчезает талия, увеличивается растительность на теле, кожа становится дряблой, на лице лопаются капилляры, голос грубеет и напоминает мужской, добавил медик.