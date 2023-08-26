Регион

Уведомления отключены

26 августа, 09:30

Большой живот, мужской голос и дряблая кожа: Назван убийственный для женской красоты алкоголь

Врач Умнов предупредил, что у женщин от пива растёт живот и грубеет голос

<p>Обложка © freepik</p>

Обложка © freepik

Женщинам не следует злоупотреблять пивом, потому что их внешность становится мужеподобной и развиваются гинекологические заболевания. Об этом Лайфу рассказал хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

"У женщин нарушается гормональный фон, из-за чего возникают проблемы с лишним весом, развиваются гинекологические заболевания. Негативное влияние пива на женский организм ещё в том, что нарушается менструальный цикл, иногда месячные вовсе исчезают", — объяснил он.

Любительницам пива трудно забеременеть, а если это происходит, то высоки риски выкидыша. Пенный напиток сильно влияет на гормональный фон: почти в два раза повышается вероятность рака половых органов и молочных желёз. А в период беременности и грудного вскармливания пиво вообще категорически запрещено, напомнил доктор.

Помимо этого, женщина теряет свою красоту, приобретая мужеподобные черты. У неё растёт живот, исчезает талия, увеличивается растительность на теле, кожа становится дряблой, на лице лопаются капилляры, голос грубеет и напоминает мужской, добавил медик.

Космонавт объяснил, почему на МКС нельзя брать безалкогольное пиво

Космонавт объяснил, почему на МКС нельзя брать безалкогольное пиво

Ранее Лайф писал, что не только алкогольное пиво вредно для организма. Безалкогольное пенное тоже может нанести ущерб вашему здоровью. Дело в том, что пиво — очень калорийный напиток, если переборщить, оно подействует, как если бы вы съели много хлеба.

Ольга Годуненко
  • Новости
  • Комментарии Лайфу
  • Здоровое питание
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров