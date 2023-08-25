Врач объяснил, почему алкоголики злые и агрессивные

Многие любители спиртного "со стажем" становятся агрессивными, раздражительными и даже злыми. Неслучайно многие преступления происходят именно под воздействием алкоголя. О том, почему так происходит, Лайфу рассказал Александр Умнов — хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.

По его словам, любой алкоголь разрушает клетки головного мозга, а также приводит к вымыванию из организма магния — важного микроэлемента для здоровья нервной системы. А уже дефицит магния вызывает раздражительность, подавленность и быстрые перепады настроения, нарушает работу когнитивных функций мозга — память, концентрацию внимания, координацию движений, процессы мышления.

"Из-за всего этого алкоголик более склонен к мелким конфликтам с окружающими, имеет более высокий риск развития депрессии, страдает от постоянной усталости и снижения работоспособности", — отметил Умнов.