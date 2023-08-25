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25 августа, 09:33

Врач объяснил, почему алкоголики злые и агрессивные

Врач Умнов: Под воздействием алкоголя из организма вымывается магний

Многие любители спиртного "со стажем" становятся агрессивными, раздражительными и даже злыми. Неслучайно многие преступления происходят именно под воздействием алкоголя. О том, почему так происходит, Лайфу рассказал Александр Умнов — хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.

По его словам, любой алкоголь разрушает клетки головного мозга, а также приводит к вымыванию из организма магния — важного микроэлемента для здоровья нервной системы. А уже дефицит магния вызывает раздражительность, подавленность и быстрые перепады настроения, нарушает работу когнитивных функций мозга — память, концентрацию внимания, координацию движений, процессы мышления.

"Из-за всего этого алкоголик более склонен к мелким конфликтам с окружающими, имеет более высокий риск развития депрессии, страдает от постоянной усталости и снижения работоспособности", — отметил Умнов.

Врач рассказал, чем опасен пивной алкоголизм, который развивается в 4 раза быстрее водочного

Врач рассказал, чем опасен пивной алкоголизм, который развивается в 4 раза быстрее водочного

Кстати, вред организму может нанести не только обычное пиво, но безалкогольное пенное. Дело в том, что пиво — очень калорийный напиток, если переборщить, оно подействует, как если бы вы съели много хлеба. И в итоге вызовет ожирение.

Обложка ©

Shutterstock

Ольга Годуненко
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