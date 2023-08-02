Косметолог рассказала, чего нужно избегать, чтобы не выглядеть слишком старо

Генетика играет ведущую роль в старении кожи, но на этот процесс влияют и другие факторы. О них рассказала косметолог Татьяна Егорова.

"Не стоит злоупотреблять солнечными ваннами, так как загар способствует быстрому старению кожи. Также ускоряют процесс обезвоживание, токсины и неправильный образ жизни", — объяснила косметолог в беседе с РИА "ФедералПресс".

Если вы хотите продлить молодость своей кожи, то очень важно следить за питанием. Жирное, жареное, острое, копчёное, сладкое и алкоголь в рационе значительно ускоряют старение кожных покровов. А ещё плохо сказываются курение табака, недостаток сна и жизнь в больших городах, подытожила Егорова.