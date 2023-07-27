Учёные нашли алкогольный напиток, который продлевает молодость кожи

Улучшить состояние кожи и замедлить процесс её старения поможет неохлаждённое мускатное вино. К такому выводу пришли учёные из Университета Флориды в США, результаты их исследования опубликованы на портале American Society for Nutrition.

В опытах принимали участие 17 женщин старше 40 лет. Их поделили на две группы. Первой предлагалось выпивать 300 миллилитров вина каждый день на протяжении почти двух месяцев, а вторая употребляла только плацебо. Затем специалисты оценили эластичность кожи у участниц эксперимента.

Как выяснилось, неохлаждённое мускатное вино способствует поддержанию молодости кожи, а также защищает её от негативного воздействия окружающей среды. По мнению учёных из США, всё благодаря полифенолам, которые содержатся в напитке. Их можно отнести к антиоксидантам, которые борются со свободными радикалами и снижают угрозу хронических болезней.