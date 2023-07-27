Регион

Уведомления отключены

27 июля, 08:25

Учёные нашли алкогольный напиток, который продлевает молодость кожи

Учёные из Университета Флориды: Мускатное вино замедляет старение кожи

Улучшить состояние кожи и замедлить процесс её старения поможет неохлаждённое мускатное вино. К такому выводу пришли учёные из Университета Флориды в США, результаты их исследования опубликованы на портале American Society for Nutrition.

В опытах принимали участие 17 женщин старше 40 лет. Их поделили на две группы. Первой предлагалось выпивать 300 миллилитров вина каждый день на протяжении почти двух месяцев, а вторая употребляла только плацебо. Затем специалисты оценили эластичность кожи у участниц эксперимента.

Как выяснилось, неохлаждённое мускатное вино способствует поддержанию молодости кожи, а также защищает её от негативного воздействия окружающей среды. По мнению учёных из США, всё благодаря полифенолам, которые содержатся в напитке. Их можно отнести к антиоксидантам, которые борются со свободными радикалами и снижают угрозу хронических болезней.

Ресторатор рассказала, что будут пить россияне после повышения пошлин на "недружественное" вино

Ресторатор рассказала, что будут пить россияне после повышения пошлин на "недружественное" вино

Ранее Лайф писал, что у метеозависимых людей могут усугубить неприятные симптомы некоторые продукты. Среди них квашеная капуста, сыры, красное вино и копчёности.

Обложка ©

Freepik

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров